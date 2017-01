Ile Maurice: Les prédictions de M. Wok

Plus fort que Madame Kwok (NdlR, qui n'a pas voulu nous recevoir parce qu'elle était trop occupée par son shopping), plus réaliste que Dokter san soulié : M. Wok. En se basant sur la logique, il a une fois encore et très bienveillamment sorti sa toque et sa boule en toc (parce que le cristal coûte trop cher), pour nous dire ce qui ne se passera pas en 2017. À noter que la marge d'erreur est proportionnelle à la probabilité que cela arrive et vice versa.

Des robinets qui ne sont jamais à sec

Le Bagatelle Dam, d'une capacité de 15 millions de m3, a commencé à se remplir le 27 décembre. Il faudra attendre au moins six mois avant qu'il ne le soit à 100 %. Et qu'il ne commence à alimenter le réseau bien comme il faut, et seulement au niveau des Plaines-Wilhems. En attendant, le liquide, plus précieux que la bague de Gollum, sera déversé de façon contrôlée, expliquent les autorités. Ce que les Mauriciens auront du mal à contrôler, par contre, c'est la colère qu'ils continueront à ressentir face à leurs robinets à sec ou à leurs toilettes qui débordent, souligne M. Wok, le rabat-joie. Pour Noël 2017, vous pourrez vous offrir un camion-citerne, conseille-t-il.

Pas de black-out

Oui, cette année, tout comme en 2016, il fera parfois noir en plein jour, affirme M. Wok, extra lucide. La faute à un réseau électrique saturé, à une absence de solution viable et aux autorités qui brassent du vent. Attention, prévient M. Wok, certains continueront à blâmer les chauves-souris et les feux dans des champs de cannes. Nouvelle année oblige, certains trouveront de nouveaux prétextes pour expliquer ce phénomène. Le ministre de l'Énergie, lui, devrait encore péter un fusible au cours des 365 jours, pour une raison ou une autre.

Pas d'accident

À moins de limiter la vitesse à 30 km/h sur toutes les routes et de mettre une camisole de force aux chauffards et aux adeptes de rallyes en tous genres, M. Wok voit mal, malgré ses radars très puissants, comment on pourra faire chuter le nombre d'accidents sur nos routes. «Malgré le bla-bla de l'expert réunionnais, des campagnes de sensibilisation, de dissuasion, les gens continuent à être négligents», lâche M. Wok, en effectuant une sortie de route verbale. Pour qu'il n'y ait plus des dizaines de morts chaque année, il compte écrire aux autorités. Ce qu'il leur demandera ? «Qu'il n'y ait plus de voiture, mais que des bicyclettes. Les gran palto pourront rouler en tandem avec un chauffeur s'ils le veulent.» Une solution qui permettrait en outre d'éviter les embouteillages, fait valoir M. Wok.

Un porte-monnaie toujours rempli

Il ne faut pas se fourrer le doigt dans l'oeil jusqu'à l'os. Le portefeuille (NdlR, pour ceux qui ont des sous pour s'en acheter un) des Mauriciens criera toujours famine en 2017, estime M. Wok. Le coût de la vie continuera d'augmenter, tous comme le nombre de chômeurs bardés de diplômes qui n'ont pas de backing et qui ne pourront pas intégrer la fonction publique, souligne ce corbeau de mauvais augure. Résultats des courses : les plus mal lotis auront toujours du mal à faire leurs courses, à joindre les deux bouts une fois passé le 10 de chaque mois. «Ah oui, j'ai oublié de préciser que les Mauriciens recevront Rs 150 d'augmentation en guise de compensation.»

Pas de crime en tous genres

Époux, concubins, épouses, amis, fils, filles, pères et mères et parfaits inconnus continueront à s'entre-tuer par amour, passion ou haine, prévoit M. Wok, en tranchant dans le vif du sujet. Les médecins légistes ne sauront plus où donner de la tête, les morgues seront débordées, les pages des journaux foisonneront de faits divers, même en été. Et en automne également, puisque des Mauriciens impliqués dans des crimes sanglants feront parler d'eux, même à l'étranger.

Pas de palabres

Sur le plan politique, les guéguerres, les palabres, les bla-bla, les koz-kozé, les on-off-on-off gagneront en intensité, si l'on en croit M. Wok. D'anciens bleus vont virer au rouge, des oranges seront pressées, certains riront jaune (citron), d'autres seront verts de rage, etc. Bref, nous allons encore une fois en voire de toutes les couleurs, prévient M. Wok. «Même ceux qui sont daltoniens», fait ressortir notre voyant sans boule de cristal.