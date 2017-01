Ile Maurice: Nouvel an - Ce que souhaitent les Mauriciens

Adieu 2016. Oubliées, ses déconvenues. Bonjour 2017 ! Le temps est venu pour les souhaits. Et ceux des Mauriciens que nous avons rencontrés sont pleins d'espoir. Alors, que souhaitent-ils au juste pour la nouvelle année ?

Sylvie Boitteux, 61 ans : «Une bonne santé... »

Tout ce que je demande pour 2017, c'est une bonne santé. À mon âge, c'est primordial. Je souhaite aussi que mes petits-enfants réussissent dans leurs études. De nos jours, sans diplôme, personne ne va très loin. Des résolutions ? Je n'en ai pas encore pris, mais cela viendra en temps et lieu.

Julio Bonnefemme, 33 ans : «Vivre en paix... »

Je souhaite que nous continuions tous à vivre en paix, comme nous l'avons plus ou moins fait jusqu'à présent. Mais il faudrait plus de possibilités pour la jeune génération. Il est triste de voir toutes nos compétences quitter le pays. Il faut absolument que le gouvernement arrive à créer des opportunités pour elles. La performance et le talent sont là, mais personne ne les reconnaît. Le problème est que le développement ne bénéficie qu'à certains et que ceux qui sont au bas de l'échelle devront toujours «trasé» pour arriver. Si cela ne change pas en 2017, c'est le pays qui va en pâtir.

Sanjay Toolsi, 48 ans : «Continuer à travailler»

Ma priorité en 2017 sera mes enfants. Ma fille sera en Form II et déjà, il faut penser aux frais scolaires. Auparavant, plusieurs générations pouvaient utiliser les mêmes manuels, mais maintenant, tout change d'une année à l'autre. Sinon, pour le reste, il va falloir continuer à travailler. J'ai un petit atelier et je vais devoir le faire tourner car «ti dimounn tou létan gagn krazé mem». Il est difficile d'avoir une vision, sauf pour ses enfants, de nos jours.

Shehroze Owasin, 24 ans : «Moins d'accidents»

Ce que je désire voir avant tout, c'est moins d'accidents de la route. Il est incroyable qu'on ait encore plus de 100 morts par an sur nos routes. Ni les piétons ni les chauffeurs ne sont en sécurité et cette situation ne peut durer. Je souhaite vraiment que le gouvernement s'attaque à ce problème une fois pour toutes. Sinon, j'espère aussi pouvoir finir la construction de ma maison car j'ai prévu de me marier et de fonder une famille. La stabilité sera ma priorité.

Warda Haulkaury, 30 ans : «La famille d'abord»

Mon fils vient de finir la CPE. Je suis ravi qu'il ait terminé avant l'arrivée du Nine-Year Schooling car on ne sait pas comment cela sera. La nouvelle année et les années à venir seront consacrées à son éducation. Ma famille est toujours passée avant tout et cela ne changera pas, 2017 ou pas.

Anju Hasowa, 33 ans : «Une promotion»

J'espère que tout le travail abattu ces dernières années va porter ses fruits. J'avais repris mes études et je viens de les terminer. Je m'attends donc à avoir une promotion et à connaître une avancée dans ma carrière cette année. Je vais aussi essayer de trouver davantage de temps à consacrer à ma famille. Quant au pays, j'espère vraiment qu'on continuera sur cette lancée. La stabilité politique et économique doit perdurer.

Roland Li, 78 ans : «Plus de temps pour la famille »

Oh, à mon âge, on ne souhaite qu'une bonne santé. Bon, souhaiter n'est pas tout, il faut aussi faire des efforts pour la maintenir. Je ne pense pas que je vais changer grand-chose à mes habitudes. Je vais continuer avec le sport, je garde le même régime alimentaire car jusqu'à présent, ça a marché. Je vais essayer d'accorder un peu plus de temps à ma famille aussi.

Bradley Allen, 18 ans : «Tout... »

Je souhaite tout pour 2017 ! La baisse des taxes, le transport gratuit pour tous, l'éducation gratuite même pour ceux qui redoublent la SC et la HSC. Il y a tellement de choses qui manquent ici qu'il faut vraiment souhaiter tout avoir pour voir ne serait-ce que quelques-unes de ses attentes se concrétiser.

Neha Nagawa, 23 ans : «L'indépendance financière»

Je souhaite avant tout trouver un emploi. Je viens de finir mes études, et à partir de l'année prochaine, je vais me lancer à la recherche d'un job. Je sais déjà que ce sera difficile,

mais si on veut d'une vie stable, il faut absolument commencer à avoir son indépendance financière. Cette nouvelle année sera aussi celle où je vais découvrir le monde des adultes, donc je m'attends à plusieurs changements dans ma vie.»

Kevina Coopoosamy, 25 ans : «La réussite à l'école»

Je ne peux qu'espérer une bonne santé pour ma famille et moi. Je veux aussi que mes enfants réussissent à l'école, mais là, nous sommes un peu dans le flou en ce qui concerne le Nine-Year Schooling. On n'a pas tous les détails. Il y a l'histoire des tablettes, aussi. Est-ce que les élèves auront les manuels ? Car pour les révisions, ce sera plus pratique. Il y a beaucoup de questions de ce genre qui entachent nos voeux cette fois-ci.

Darryl Ryan, 18 ans : «Des emplois pour tous... »

J'ai effectué un voyage récemment et j'ai vu les avantages du métro. Cela va faciliter la vie à tout le monde et je souhaite réellement que le gouvernement arrive à mettre ce projet en route le plus vite possible. Mais bon, je reste quand même sceptique. Ils avaient promis la création de 17 000 emplois par an et on attend toujours. Espérons que 2017 sera l'année des réalisations des promesses et que tout ira mieux.»

Jacob Lafine, 22 ans : «Une année moins meurtrière»

Moi, je veux que la route fasse moins de morts. Dans mon travail, je suis confronté à ce problème tous les jours. Mais je suis confiant que 2017 sera moins meurtrière. Sur le plan personnel, je vais me donner à fond pour mon travail en espérant que mes efforts soient reconnus. Je vais aussi devoir apprendre à économiser et à me serrer la ceinture car j'ai plein de projets à concrétiser. Je vais aussi essayer de consacrer plus de temps à ma famille cette année.

David Stafford, 29 ans : «Une industrie de la mode qui évolue»

Cela fait des années que je souhaite la même chose, voyons si 2017 sera la bonne. J'ai envie de voir le monde de la mode évoluer dans un cadre organisé. La mode devient une industrie

de plus en plus importante et peut même devenir un pilier de l'économie. Je me demande ce que les autorités attendent pour contrôler ce qui s'y passe. Je souhaite aussi que Maurice brille au niveau international dans les concours de beauté. 2016 a été une bonne année dans ce sens et on doit se surpasser en 2017.

Bipin Jundoosing, 28 ans : «Du changement en politique»

Je souhaite voir du changement sur le plan politique. Il est temps d'en finir avec la classe politique actuelle et d'avoir une relève jeune et dynamique. Il faut mettre les personnes compétentes dans les postes à responsabilité. Que peut comprendre un prof à un poste qui ne concerne pas l'éducation ? Les jeunes à Maurice sont capables, et je suis sûr que tous les Mauriciens ont le souhait de les voir réussir.

Hugues Philibert, 18 ans : «Combattre la pauvreté»

Je souhaite par-dessus tout le bonheur et la joie pour tout le monde. Cela manque cruellement par moments. Il faut aussi trouver le moyen de mettre un terme à la pauvreté car en 2017, il est inconcevable qu'il y ait des gens qui n'ont pas de toit, voire qui n'ont rien à manger. Quant à moi, j'espère vraiment réussir ma dernière année de scolarité et pouvoir enfin démarrer une carrière de sportif.

Ludovic Labonne, 26 ans : «De l'eau à gogo»

Pour moi, trouver un bon travail pour avoir une meilleure stabilité financière sera une priorité et je souhaite trouver tout cela assez vite. Il serait aussi bien que le gouvernement puisse finalement résoudre ce problème de distribution d'eau car dans l'Ouest, la situation est assez critique. La connectivité doit aussi être améliorée car jusqu'à présent, de ce côté, nous n'avons eu que des promesses et pas de résultat. Tout le système de transport de l'Ouest doit être revu. Serait-il trop demander que d'avoir un service correct avec des bus semi-low floor qui ne roulent pas comme sur une piste de rallye ?