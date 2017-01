Algérie: La nouvelle gare maritime d'Annaba, un projet structurant porteur de grandes promesses

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, El-Hadi Ould Ali, a affirmé, dimanche soir à Djanet (Illizi),… Plus »

Le troisième étage de l'édifice offrira aux visiteurs des services touristiques de qualité avec des espaces de shopping et de détente avec notamment des restaurants et cafés avec vue sur mer qui seront exploités par l'Entreprise publique d'investissement hôtelier dans le cadre d'un accord d'exploitation par concession signé avec l'entreprise portuaire d'Annaba.

Des espaces de services bancaires, d'assurance et de santé ainsi que commerces et de vente de produits artisanaux y seront également ouverts.

La nouvelle gare disposera de trois étages reliés par des escaliers mécanisés, un ascenseur et deux couloirs pour véhicules qui auront un accès directs à partir de la ville et menant jusqu'aux navires en plus de deux couloirs réservés aux procédures de passage des voyageurs et d'embarquement des bagages.

De son côté, Noureddine opérateur du secteur touristique, s'est dit optimiste de l'avenir qu'ouvrent au tourisme ce projet et les structures haut standing de loisirs et shopping qui y sont projetés.

Pour Farid, un Bônois de 45 ans résidant en France qui préfère souvent le bateau pour revenir au pays, la nouvelle gare maritime est un véritable "bijoux" et le projet dans sa globalité "donnera une dimension futuriste et un charme inouï" pour la ville.

D'un délai de réalisation de 24 mois, cette future gare qui disposera d'un terminal capable de recevoir 100 navires de voyageurs par an est prévue pour accueillir 125.000 voyageurs annuellement contre seulement 16.000 voyageurs par an de l'actuel port.

Annaba — Lancée durant le second semestre 2016, la réalisation de la nouvelle gare maritime d'Annaba constitue un grand projet structurant qui promet de rouvrir le port sur la ville et redonner à la Coquette Bône son ancien lustre.

