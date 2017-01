Ile Maurice: Kavita Neethalia - «Les femmes ne doivent pas rester enfermées chez elles»

Première femme d'Amaury à siéger au conseil de village, Kavita Neethalia représente celui-ci auprès du conseil de district de Rivière-du-Rempart. L'un de ses principaux objectifs: que les femmes participent davantage à la vie de la communauté.

Quels sentiments vous inspirent les responsabilités qui vous ont été confiées au sein de votre village et au niveau du district de Rivière-du-Rempart?

Une grande fierté. À ce propos, j'aimerais remercier l'ancien gouvernement qui a donné la chance aux femmes d'être candidates aux dernières élections villageoises. Il nous a ainsi offert la possibilité de faire nos preuves dans un domaine qui a été pendant longtemps réservé aux hommes. Pour ma part, devenir conseillère d'Amaury a transformé ma personnalité de manière très positive. J'ai vaincu ma timidité et ma force de caractère s'est développée. De ce fait, mes relations avec les gens se sont améliorées.

Est-ce plus difficile pour une femme d'endosser le rôle de conseiller?

Oui, ça l'est. Comme je l'ai dit, nous sommes dans un monde dominé par les hommes. Même si je dois reconnaître que mes collègues sont très justes envers moi, dans certains cas, je me sens un peu seule et j'ai l'impression qu'on essaye de m'imposer des décisions. Toutefois, globalement, je dirais que je m'en sors bien avec le soutien de ma famille et de mes amis conseillers.

Estimez-vous que votre présence au sein du conseil est un plus pour le village?

Oui, bien sûr, surtout pour les femmes d'Amaury car je suis leur porte- parole. Autrefois, les projets et activités mis sur pied dans notre localité visaient davantage les hommes. Maintenant, ce n'est plus le cas. Nous organisons beaucoup d'activités pour regrouper les femmes d'Amaury et les encadrer. D'ailleurs, à plusieurs reprises, je les ai encouragées à venir nous rejoindre, à ne pas rester enfermées chez elles. Aujourd'hui, je suis contente de voir que lors des activités et rassemblements, il y a autant de femmes que d'hommes.

Quels projets avez-vous présentés au conseil de district concernant le développement d'Amaury et où en sont-ils?

Quelques-uns des projets chers au conseil de village sont toujours en attente, à l'instar de la rénovation du terrain de football ou de la construction d'un village hall. Celui-ci servira de siège à notre conseil et abritera des activités. Ce projet est sur la bonne voie. Le conseil de district est actuellement à la recherche d'un terrain pour le mener à bien. Autrement, il y a eu des réalisations comme l'asphaltage de rues qui attendaient d'être remises à neuf depuis des années et la construction de drains dans les endroits du village où l'eau s'accumulait quand il pleuvait à verse.

Le fait d'être femme au foyer ne vous a pas empêché de vous mettre au service de la communauté à travers votre poste de conseillère. Qu'aimeriez-vous dire aux femmes de votre village aujourd'hui?

J'aimerais leur dire, une fois encore, de ne pas rester enfermées chez elles car même une femme qui ne travaille pas peut affirmer sa personnalité. Notamment en prenant part à des activités sociales.

Bio express

Âgée de 38 ans, Kavita Neethalia est mariée à Preetam, un fonctionnaire. Ils ont deux enfants. Femme au foyer, elle fait figure de pionnière dans son village car elle est la première femme à occuper un poste de conseiller et, de surcroît, à représenter Amaury au conseil de district de Rivière-du-Rempart. Aimant œuvrer pour le bien-être de ses semblables, la conseillère est devenue membre actif du centre social d'Amaury il y a quelques années. C'est en 2012, lors des dernières élections villageoises, qu'elle a accédé aux fonctions de conseillère, une occasion de plus de servir son village.