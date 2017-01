Algérie: La volonté de renforcer les relations bilatérales entre Alger et Londres réaffirmée en 2016

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, El-Hadi Ould Ali, a affirmé, dimanche soir à Djanet (Illizi),… Plus »

L'étudiante Malia Bouattia a été élue en avril à la tête du plus grand syndicat britannique universitaire, l'Union national des étudiants (NUS), alors que la romancière et poétesse Ahlam Mostaghanemi, "à la conquête de l'Occident", a fait parler d'elle avec la parution à Londres de trois de ses œuvres traduites en anglais.

M. Massahel avait affirmé que la concertation et le dialogue de manière permanente et régulière avec le Royaume Uni qui est membre permanent du Conseil de sécurité, s'avèrent importants pour l'Algérie.

La session avait réaffirmé la convergence des points de vues et des analyses entre Alger et Londres en matière de lutte contre le terrorisme ainsi que sur les moyens d'action à mettre en place dans le cadre international pour cette lutte.

Elle a été consacrée aux questions politiques et sécuritaires ainsi qu'aux échanges de vues sur les conflits qui menacent la paix et la sécurité en Afrique du Nord et en méditerranée, notamment la situation en Libye et dans le Sahel.

Concernant la coopération sécuritaire, Londres a abrité en décembre la 7ème session du dialogue bilatéral stratégique, coprésidée par le ministre des Affaires maghrébines, de l'Union Africaine et de la Ligue des Etats arabes, Abdelkader Messahel et le Conseiller britannique à la sécurité nationale, Mark Lyall-Grant.

M. EllWood avait soutenu à l'occasion de sa visite que le Royaume Uni ambitionnait d'établir des liens encore plus étroits avec l'Algérie en développant et diversifiant davantage la coopération dans de nouveaux domaines.

Londres — L'Algérie et le Royaume Uni ont réaffirmé, durant l'année 2016, leur volonté de renforcer les relations bilatérales, diversifier davantage le partenariat et maintenir le dialogue stratégique.

