Congo-Kinshasa: Echos de nos clubs - Vclub prépare sérieusement la Ligue de champions !

En dépit de l'absence de son entraîneur Jean-Florent Ibenge qui se retrouve au Cameroun avec les Léopards, et la suspension du championnat national jusqu'au 14 janvier prochain, l'As Vclub a repris les entraînements au stade Tata Raphaël, en prévision des grandes échéances. L'équipe de Bana Mbongo prépare sérieusement la 21ème édition de la Ligue de champions de la Caf qui démarre à partir du 10 février 2017.

Comme en 2014, Vclub va commencer par le tour préliminaire. Il jouera le week-end du 10, 11, 12 février contre Royal Léopards de Swaziland, et le match retour deux semaines plus tard. En cas de succès, chemin faisant, Vclub croisera le vainqueur du match Gambia Ports Authority (Gambie)-Séwé Sports (Côte d'Ivoire) en 16ème de finales. Le club congolais qui rêve les quarts, demi-finales et finale, affûte ses armes sous la conduite de Zico Kiadivila, l'adjoint de Florent Ibenge. Les préparatifs ont démarré avec un échantillon de joueurs, à l'absence des joueurs étrangers partis en congé d'une semaine dans leurs pays respectifs. Il s'agit de Félix Gerson (Swaziland), Mthunzi Shikisha (Swaziland), Baderson Madjer (Botswana), Omar Sidibe (Mali), Traore Idriss (Mali) et Ernest Sugira (Rwanda). Tous ces cadres reviennent déjà à partir de lundi aussitôt après la fête de bonne année. Ils manqueront donc à cette première phase de préparation ; le Burkinabé Diakite Daouda, le Zimbabwéen Oscar Machapa et le Congolais Joyce Lomalisa convoqués dans leurs sélections nationales pour la Coupe d'Afrique des Nattions Can Gabon 2017.

En attendant la reprise du championnat national, Vclub occupe la première place du zone de développement Ouest avec 36 points pour 15 sorties.

Exempté du tour préliminaire comme toujours, le TPM affrontera en 16èmes le vainqueur du match Lioli (Lesotho)- Caps United (Zimbabwe). Le match aller est prévu à Kamalondo (Lubumbashi) et retour, à l'extérieur.

En Coupe de la Confédération, SM Sanga Balende est exempté également du premier tour. Les Sang et Or de Mbuji-Mayi n'entreront en lice qu'à l'étape des 16èmes de finale. Sanga Balende croisera le vainqueur de la rencontre Al Hilal Holebied (Soudan)-Saint Michel (Seychelles). Le FC Renaissance, nouveau venu sur l'échiquier continental, démarre la compétition par le tour préliminaire, avec comme adversaire, le club gabonais d'Akanda.

Le match aller doit intervenir, le week-end du 10, 11 et 12 février, au Gabon et retour, à Kinshasa. En cas de succès, FC Renaissance s'expliquera au vainqueur du duel Berchem (Ghana)-MC Alger (Algérie).