On a beaucoup dit sur les prédications du Pasteur Théodore Mugalu lorsqu'il appelle la population, les princes d'églises et particulièrement les jeunes à se conformer à la vision globale et non partielle de la parole de Dieu.

Si le charisme personnel du Pasteur Théo a compté, c'est aussi et avant tout, la clarté et la profondeur de son message qui explique la qualité de son appel au peuple congolais à ne pas suivre les mots d'ordre et les slogans qui conduisent à la désertification des l'âme, corps et esprit. A la veille de la célébration de nouvelle année 2017, il s'est, une fois de plus, adressé au peuple de la RDC pour lui montrer le chemin à suivre en cette année 2017. En survolant cette important message du salut, sous le thème "Intoxication de la démocratie de 1914 à nos jours, des lignes de force apparaissent. Et, en tout premier lieu, le cœur de son message est l'exhortation à faire la rencontre personnelle avec Jésus-Christ : le rocher sanguinolent qui constitue le message essentiel et inlassablement répété du Pasteur Mugalu. Tout le reste découle de cette expérience, à commencer, par exemple, à l'intoxication du corps, âme et esprit par les leaders qui utilisent dans le désert de Kasès les mots d'ordre de la haine, de dramatisation, de colère et de l'amertume pour soulever le peuple contre Moise et Aron. Le Pasteur est revenu sur l'exigence extrême de l'Évangile et la contradiction radicale entre le choix de la Croix et les causes qui ont entraîné les massacres, le génocide des protestants et de pentecôtistes en 1680.

L'intervention de l'homme de Dieu a été un appel pertinent de prise de conscience qu'il a lancé aux acteurs politiques nationaux de la Majorité présidentielle comme de l'opposition ainsi que de la Société civile pour le bien de la République démocratique du Congo. La quintessence du message du pasteur Théodore Mugalu a concerné l'âme, l'esprit et le corps afin qu'il ne puisse pas tomber dans le désert spirituel. Une âme qui tombe dans le désert spirituel est prête à détruire son pays. Pour tenir ferme dans la Foi en Jésus-Christ devant la haine, la persécution, l'esprit de vengeance, l'amertume de l'église catholique contre les pentecôtistes, Théodore Mugalu, qui fut longtemps professeur et diplomate, s'est montré sensible à l'importance des choix de vie pour rappeler que ce sont les mots d'ordre de leaders qui ont sévit les Juifs en 1914.

Selon lui : «Seul le sang de Jésus-Christ qui a déjà coulé et qui continue à couler sur le trône puisse couler sur notre pays la RDC et non le sang des êtres humains». Et, en cette qualité, il a expliqué le phénomène de l'intoxication de la démocratie depuis 1914 à nos jours. Le faible maillon utilisé est l'âme, le corps et l'esprit de l'homme. Cette prédication complète est indispensable pour faire face aux grands défis de démocratie auxquels les congolais sont et seront affrontés, dans le domaine de la mission évangélique d'une part, pour faire connaître le Christ à tous leurs contemporains, et de l'engagement dans la société d'autre part, pour construire un monde plus juste et une société faisant droit aux plus faibles. Le Pasteur s'est en particulier montré soucieux de la construction d'une RDC fidèle à ses dirigeants.

Il a été question à travers ce thème d'analyser de manière méticuleuse l'histoire de la RDC et d'en ressortir des solutions durables qui gravitent autour de l'intoxication du peuple de Dieu pour l'éviter à écouter n'importe quoi et s'attacher à la prière sur base des promesses de Dieu. Aussi de l'éviter au pillage, meurtre et à le conduire à parler des choses négatives contre ses dirigeants. «Maudit soit le sacrificateur qui crée des troubles dans sa maison car il héritera le vent», a indiqué le pasteur, Théodore Mugalu, en prenant l'exemple de Judas Iscariot. Il a fait savoir que Judas a créé des troubles en livrant son pasteur. Il a récolté le vent par le suicide. "Nous devons examiner l'état de santé mentale et politique de la RDC et des leaders politiques qui conduisent et entretiennent la démocratie, car il y a nécessité d'une guérison. Nous avons besoin de sang de Jésus pour traiter toutes les âmes qui souffrent de la désertification spirituelle. Car un homme dont l'âme est un désert spirituel ne peut aimer l'autre". Dans la bible, ajoute le Pasteur, il est interdit d'insulter les princes de ton peuple.

D'un ton interpellateur, le chef de la maison civile du chef de l'État a déclaré : «est-ce que la démocratie est-elle le pouvoir du peuple congolais par les congolais ? Pour que la démocratie soit le pouvoir du peuple congolais, il faut que la nation congolaise qui est née dans la dictature soit lavée dans le sang de J-C». Théodore Mugalu a martelé sur le bon sens qui doit animer un dirigeant politique : «Je sais qu'un homme peut détruire ou apporter de la lumière à son pays. C'est le cas d'Hitler, Staline, Mussolini, qui ont été tous élus mais avaient de cœurs mauvais, tout en étant des démocrates [... ] Lorsque le cœur n'est pas récupéré par Dieu, c'est Satan qui le récupère et l'homme se radicalise. Donc, la démocratie a des limites. Lorsqu'elle est animée par des personnes de mauvaise foi, elle ne peut jamais apporter la paix».

Que s'est-il passé réellement dans le désert de Kadès ?

Alors que Moïse conduisait le peuple d'Israël dans le désert de Kades, l'âme de l'Assemblée des enfants d'Israël était intoxiquée par les leaders. Ils avaient donné de mots d'ordre de la haine, de dramatisation, de colère et de l'amertume pour désertifier le peuple juif qui avait soif de l'eau. Alors, ils voulaient lapider Moïse et Aron son frère : «Quiconque projette à faire du mal à son frère, son âme tombe dans l'abime », explique Mugalu en donnant la lumière sur l'abime qui signifie un désert spirituel. Ces leaders se complaisaient de provoquer le désert spirituel dans les cœurs des enfants d'Israël. Pour le pasteur, il n'y a que Jésus-Christ qui pénètre par le Saint-Esprit dans l'âme.

Mais le diable, lui, il pénètre dans l'âme par la perversion, la déformation des épines pour pervertir l'âme. Il y a quelque chose de terriblement injuste que le Pasteur a expliqué au peuple congolais c'est lorsque il voit de nombreux congolais sont abattus par le désespoir au point de vouloir mourir. (... ) Toutefois, Mugalu les invitent à croire à l'Evangile de Paul aux Romains 12 verset 21! « Ne vous laissez pas égarer par de fausses valeurs et des slogans trompeurs, en particulier à propos de votre liberté. La liberté véritable est un merveilleux don de Dieu et représente une partie précieuse de l'histoire de votre pays. Toutefois, lorsque le cœur de désert spirituel est animalisé et prêt à commettre le génocide comme celui provoqué par Lenine en 1914 et celui de Hitler Adolph, Mussolini et Staline avec des mots d'ordres qui ont entraîné la désertification spirituelle de l'âme du peuple au point d'amener le peuple à faire couler le sang du peuple juif.

Dans sa conclusion, le pasteur et chef de la maison civile du chef de l'État, et ambassadeur, a souhaité les vœux les meilleurs au chef de l'Etat et son épouse ainsi qu'aux princes de l'église catholique, au Premier Ministre et aux membres de son gouvernement.