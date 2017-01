Congo-Kinshasa: Enfin la fin!

opinion

Dans une douleur atroce, les discussions directes du Centre interdiocésain ont accouché d'un accord politique peu avant minuit, la veille du nouvel an.

Enfin signé ! Sur demande du Président de la République, Joseph Kabila, la Conférence Episcopale Nationale du Congo (CENCO) a offert ses bons offices en vue d'aplanir des divergences majeures entre les signataires de l'accord du 18 octobre 2016 dont la Majorité Présidentielle, d'un côté, et le Rassemblement et le Front pour le Respect de la Constitution, de l'autre. Cependant, ce dernier regroupement politique mené par Eve Bazaïba avait claqué la porte des négociations et refusé de signer ledit accord. D'autres acteurs de l'Opposition, en l'occurrence, Jean-Lucien Bussa et José Makila, lui ont emboité le pas. Le consensus tant recherché n'est toujours pas atteint ? Hélas ! Comme les précédents dialogues entre Congolais, celui-ci s'est terminé par le fameux «partage du gâteau».

Malgré tout, le dur reste à faire. Les travaux des discussions directes ayant démarré en date du 8 décembre 2016 se poursuivront en vue de la mise en œuvre, nonobstant la signature de l'accord. Le partage du pouvoir durant cette Transition d'un an aura été l'un des gros enjeux. Joseph Kabila, le Président de la République arrivé fin mandat, reste en fonction jusqu'à l'installation effective du nouveau Président élu. Etienne Tshisekedi, leader du Rassemblement et de l'UDPS, est à la tête du Comité de suivi de l'accord. Et le même Rassemblement est aussi parvenu à arracher la Primature. Quant à la Commission électorale nationale indépendante (CENI), son Président Corneille Nangaa a pu sauver sa tête même si certains de ses pairs devront plier bagages.

Au cours de cette période transitoire, il ne sera procédé ni à la révision constitutionnelle, ni au référendum. Autrement dit, le Président Kabila ne va pas briguer un troisième mandat. En décembre 2017, aura lieu la présidentielle couplée aux législatives nationales et provinciales. Concernant des mesures de décrispation, on attend la libération des personnalités dont les noms correspondent aux sept cas dit emblématiques. Quel est le sort de Diomi Ndongala, Moïse Katumbi, Franck Djongo et Gabriel Kyungu ?

Le Représentant spécial du Secrétaire Général des Nations Unies en RDC, Maman Sidikou, a félicité la CENCO, l'ensemble de la classe politique, la société civile et les acteurs de tous bords. Mais, il a souligné ce qui suit : «l'inclusivité souhaitée a permis d'avoir ce consensus plus large, mais le travail doit continuer... » Que des vies humaines sacrifiées ! Que des temps perdus inutilement ! Si ce dialogue s'était déroulé en décembre 2015, le Congo aurait beaucoup gagné. Saluons quand même ce calumet de la paix fumé. Enfin la fin !