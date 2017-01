Congo-Kinshasa: Doute méthodique !

L'année 2016, qui a fini sa course le samedi, 31 décembre dernier, a été la plus éprouvante de l'histoire politique de la République Démocratique du Congo, sous le règne de Joseph Kabila.

Président de la République, son second et dernier mandat qui arrivait à son terme le 19 décembre, selon la constitution, a occasionné beaucoup de contradictions, dont des dégâts matériels importants, des pertes en vies humaines ainsi que des arrestations. En dépit de ces malheureux événements, l'épilogue a été finalement, à part l'accord de la cité de l'Union africaine, celui de la CENCO, au Centre Interdiocésain, à la veille de la saint Sylvestre, que d'aucuns ont voulu inclusif. Un miracle, dit-on, au regard des divergences enregistrées, mais dont la substance a été vidée grâce à la hauteur que les uns et les autres ont pris, pour privilégier l'intérêt national.

Ainsi, le consensus s'est dégagé sur notamment, les élections, qui ont été ramenées en décembre 2017, au lieu de fin avril 2018. De la séquence, il a été convenu que trois scrutins soient envisagés notamment, la présidentielle, couplée aux législatives nationales ainsi que les provinciales. Quant à la gestion du Pouvoir, le Président Kabila reste en fonction et le poste de Premier ministre cédé à l'opposition, au Rassemblement dans le cas d'espèce. Un Conseil national de Suivi de l'accord à instituer sera au diapason de la CENI, du CSAC et du CNDH, comme institution d'appui à la démocratie, régie par une loi organique. Cet Accord, soutenu par le pape François, les Etats-Unis d'Amérique, l'Union européenne, a permis aux Congolais, en général, de pousser un ouf de soulagement, parce que craignant la résurgence de la violence, cette fois-ci à grande échelle.

Mais, il n'est pourtant pas un plat délicieux à vite déguster. Les analystes politiques avertis parlent de son applicabilité, qui requière un doute méthodique et ce, indépendamment du consensus qui s'est dégagé sur certaines questions. Pourquoi ? C'est parce qu'il y a fissure, si pas cassure dans les plateformes majeures, qui engendre une nouvelle recomposition de la scène politique. S'il faut considérer les forces politiques à la CENCO, l'opposition constituée autour du Rassemblement s'est lézardée. Le MLC et Alliés n'ont pas signé l'Accord, parce qu'ils ont été privés de prendre la tête du Conseil national de suivi, qui reviendrait au Rassemblement autant que la primature.

Ils se targuent la qualité d'opposant, contrairement au Rassemblement, qui a pactisé avec le Pouvoir. Considéré comme tel, cet accord apparaît aux yeux de ceux qui sont au Gouvernement, actuellement, comme ayant simplement résolu les problèmes d'individus, celui du processus électoral et ne vaut. Si les signataires de l'accord du 18 octobre peuvent se frotter les mains eu égard aux faiblesses relevées au Centre Interdiocésain, une fracture béante intervient entre ses délégués. Les uns ont signé l'acte des Evêques et considèrent que ceux qui sont au Gouvernement aujourd'hui ne sont pas de l'opposition et ne pouvaient donc l'engagé. Au regard de ce qui se dessine sur la scène politique congolaise, il y a lieu de soutenir que deux camps s'imposent. Les mécontents de la cité de l'Union africaine et ceux du Centre Interdiocésain.

Ainsi, les uns vont s'opposer contre Kabila, et les autres contre Tshisekedi. D'où vient la question de savoir, au regard de ces contingences, si cet Accord sera appliqué. C'est la raison du doute méthodique. Quoi qu'il en soit, les Evêques doivent savoir que le travail n'est pas encore fini. Ils doivent peser de tout leur poids pour la suite, afin que la bonne foi et la volonté politique exprimée par les acteurs politiques ne tombent en défaillance.