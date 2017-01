Afrique: CAN 2017 - Le Zimbabwe rêve d'une qualification historique en quarts

A quelques semaines du coup d'envoi de la CAN 2017, le Zimbabwe est déjà dans les startings blocks. Les… Plus »

"Quand nous débarquerons à la CAN, nous ne ferons pas attention aux statuts de nos adversaires mais le plus important, sera notre volonté de réussir l'ambition d'arriver en quarts de finale", a-t-il dit soulignant que cela reste un objectif réaliste.

Vous gagnez des matches de football si vous les préparez bien, peu importe si vous jouez contre les prétendus géants", a dit le sélectionneur des Warriors éliminés dès le premier tour lors de leurs deux premières participations à la CAN en 2004 (Tunisie) et en 2006 (Egypte).

Dakar — L'équipe du Zimbabwe, un des adversaires du Sénégal à la CAN 2017 (14 janvier au 5 février), rêve d'une qualification en quarts de finale pour la première fois de son histoire, ont annoncé le capitaine et entraîneur de l'équipe dans un entretien avec les médias locaux.

Copyright © 2017 Agence de Presse Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.