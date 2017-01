Cote d'Ivoire: Lutte contre les mutilations génitales féminines - L'imam Cissé Djiguiba prône la tolérance zéro

« Nous devons dénoncer les auteurs des Mutilations génitales féminines (Mgf). Il n'est plus question d'être complice. La page de l'hésitation confuse est tournée. Le tabou qui entoure la pratique doit s'effondrer de lui-même.

Place à l'action. Nous visons la tolérance zéro », a déclaré le mercredi 29 décembre, l'iman Cissé, Pca de la Fondation Djigui, la Grande Espérance, à la clôture de l'atelier sur l'intensification de la lutte sur les Mgf, à Treichville.

Cet atelier a été organisé par la fondation Djigui avec l'appui de son partenaire « No peace without justice », pour la mise en œuvre de la résolution A/RES/67/146 de l'ONU sur l'intensification de l'action nationale visant à éliminer les Mgf.

Pendant trois jours, les participants issus de la société civile et des ministères techniques (Justice, Femme et Enfant) ont travaillé à l'élaboration et à l'adoption d'un programme national accé- léré de la lutte.

Au terme des travaux, les séminaristes ont fait plusieurs recommandations, allant du renforcement à la redynamisation des plateformes, à l'implication de plusieurs acteurs dans la lutte (enseignants, leaders communautaires, religieux et chefs coutumiers).

Mais ils ont surtout recommandé le financement de programmes pérennes, l'introduction de l'enseignement des Mgf au programme scolaire et l'implication des magistrats dans la lutte.

Allant plus loin, l'imam Cissé Djiguiba a souhaité la mise en place d'un programme « de démobilisation, désarmement et réinsertion des exciseuses ».

Mme Kadi Koita, conseillère chez « No peace without justice », à quant à elle, interpellé les gouvernants sur « la souffrance silencieuse des victimes », qu'il ne faut « jamais oublier ». « Osons braver nos coutumes pour en extraire les mauvaises pratiques.

Couper le clitoris d'une femme, c'est couper un organe, c'est donc la mutiler », a-t-elle dénoncé, ajoutant que c'est à la société civile de s'approprier la résolution onusienne, un « outil de prévention », afin de pousser les gouvernants à agir.

Dans le monde, plus de 200 millions de femmes sont victimes de Mgf. En Côte d'Ivoire, le taux de prévalence est de 38%. Les Mgf ont plusieurs conséquences sur la santé physique et mentale de la femme. La plus grave étant la mort.