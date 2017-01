Algérie: Bouira - Tikjda l'enchanteresse renoue avec l'ambiance du nouvel an

Bouira — La station climatique de Tikjda, située à une trentaine de kilomètres à l'est de Bouira, renoue depuis quelques jours avec une ambiance particulière à l'occasion du nouvel an, un événement que beaucoup de Bouiris et autres visiteurs issus de différentes wilayas du pays préfèrent fêter au centre national de sport et de loisir de Tikjda (CNSLT).

Depuis plus de quinze jours, le téléphone de la principale salle de réception du centre de Tikjda, n'arrête pas de carillonner. Le service chargé des réservations est submergé d'appels. Des dizaines, chaque jour. Mais les quatre hôtels que compte ce centre ont déjà affiché complet avec un afflux de plus en plus important de visiteurs venus célébrer la fête du nouvel an.

"Tout est fin prêt et ce depuis une semaine pour accueillir nos hôtes. Le centre a affiché complet depuis déjà quelques jours à l'occasion du nouvel an que beaucoup de gens préfèrent fêter sur les hauteurs du Djurdjura", a indiqué à l'APS le chargé de la communication du CNSLT, Belkacemi Mohamed Ameziane.

Une visite sur les lieux, le visiteur découvrira l'ampleur de l'ambiance qui s'est emparée du centre vivant au rythme des animations culturelles.

La route nationale 33 ainsi que la route menant de M'Chedallah vers cette station climatique ne désemplissent pas. La circulation automobile reste fluide avec un afflux important de visiteurs automobilistes depuis jeudi dernier notamment, a-t-on constaté.

"Je suis venu de la wilaya de Sétif avec ma petite famille pour fêter le réveillon à Tikjda comme je le fais chaque fin de l'année. Tikjda est très accueillante avec ses beaux paysages, donc la fête se passera très bien", confie Boualem, un automobiliste rencontré par l'APS près du CNSLT.

Des infrastructures neuves pour un agréable séjour

Le Centre national de sport et de loisir de Tikjda est doté ces dernières années de structures neuves en mesure d'assurer un bon séjour à ses hôtes. Le CNSLT est composé de quatre hôtels d'une capacité globale de 460 lits, de quatre restaurants et de cinq cafétérias, ainsi que de deux boutiques de confiseries et de produits alimentaires traditionnels.

Les quatre hôtels ont affiché complet depuis le 22 décembre dernier, et les quarte restaurants offrent une bonne variété de plats traditionnels et modernes et ce, selon la période mais aussi et surtout la demande des clients, a expliqué M. Belkacemi.

"Les clients n'ont pas à se plaindre car il y'a tout dans ce centre. Les services assurés sont de bonne qualité et je souhaite un agréable séjour et une bonne année à nos hôtes", a-t-il dit.

Le centre de Tikjda offre, en effet, toutes les commodités nécessaires voire même des structures de sport, dont une salle spécialisée, une salle de musculation et une autre de récupération, ainsi qu'un terrain de football et une piscine.

Durant la journée, les visiteurs, notamment les jeunes et les moins jeunes, ont leur espace de loisir pour jouer au tennis de table, au billard et toute activité de détente. Pour les soirées, un programme culturel et musical a été concocté par les responsables du Centre à cette occasion.

Des galas artistiques et des spectacles de comédie et de clown pour marquer l'évènement

A l'occasion du réveillon, le CNSLT a préparé un riche programme culturel, dont des galas artistiques, des spectacles de clown et de magie ainsi que des soirées de projections d'éducation pédagogiques pour les enfants. Le son de la musique et les bruits des familles et de leurs enfants crée chaque soir une ambiance de joie particulière pour briser le silence et sortir le CNSLT de sa léthargie.

"Nous n'avons jamais atteint ce grand nombre de visiteurs durant l'année. Et nos équipes travaillent davantage pour satisfaire tous les besoins de nos hôtes avec l'arrivée de la nouvelle année 2017", a ajouté M. Belkacemi.

Selon ce dernier, bon nombre de chanteurs locaux sont à l'affiche, à l'image de Adjrad Jugurta et la jeune artiste Nouara, ainsi que le comédien dit "Parazard", plus connu dans le feuilleton "Da Meziane", transmis sur la chaîne de télévision nationale en langue amazighe et arabe. Pour aujourd'hui, c'est-à-dire la nuit du 31 décembre, "la soirée démarrera à 19 heures et les familles auront droit à un bon plateau culturel varié entre musique et comédie", a expliqué le même responsable.

Les enfants, qui sont nombreux, ne sont pas en reste. Une animation particulière est prévue pour eux ce soir, avec des spectacles d'humour, de clown et de magie.

Le programme réveillon prévu cette année à Tikjda aura bien entendu "une touche locale, régionale", selon M. Belkacemi.

La neige, le grand absent

Les hôtes du CNSLT n'ont pas caché leur joie et bonheur d'être à la station de Tikjda culminant à plus de 1400 m d'altitude pour passer la nuit du réveillon, et ce malgré le froid glacial régnant sur les lieux en cette période hivernale dont le grand absent reste la neige. Une mauvaise nouvelle pour les amoureux de Ski. "Nous sommes déçus de l'absence de neige à Tikjda, c'est triste. Mais j'espère que la poudreuse sera présente cette semaine", souligne, tout espoir, Sofiane, un jeune de 29 ans venu de la wilaya voisine de Béjaia.

Les habitants de la région et les visiteurs en séjour à Tikjda ne désespèrent pas et ils attendent impatiemment les chutes de neige sur les hauteurs du Djurdjura comme cela a été annoncé par les services météorologiques.

Si beaucoup de visiteurs accordent de l'importance aux galas et aux spectacles de comédie et de clown, programmés à cette occasion du nouvel an, d'autres s'intéressent plutôt aux randonnées pédestres, une façon d'entretenir leur corps et admirer par la même la beauté féerique qu'offre dame nature. Un programme spécial, dans ce sens, a été élaboré par les responsables du CNSLT pour permettre à ces derniers de pratiquer leur activité préférée en toute quiétude, a précisé M. Belkacemi.