Afrique: CAN-2017/Sélection algérienne - M'Bolhi le plus capé des 23

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, El-Hadi Ould Ali, a affirmé, dimanche soir à Djanet (Illizi),… Plus »

M'Bolhi, Slimani et Soudani figurent dans la liste des 23 joueurs retenus par le sélectionneur national, Georges Leekens, en vue de la CAN-2017 au Gabon et pendant laquelle ils auront la possibilité d'améliorer un peu plus leurs statistiques.

Concernant les internationaux algériens toujours en activité, l'attaquant de Leicester City, Islam Slimani pointe juste derrière M'Bolhi, avec 46 sélections et 23 buts personnels, suivi de l'attaquant du Dinamo Zagreb, Hilal Al Arabi Soudani, avec 39 sélections et 21 buts personnels.

La natif de Mascara et emblématique meneur de jeu du MC Oran compte également 27 buts personnels sous le maillot national, mais reste lui aussi loin d'Abdelhafid Tasfaout, le meilleur buteur de l'histoire de la sélection algérienne, avec 34 réalisations en 79 sélections, entre 1990 et 2002.

Le portier du club turc Antalyaspor (30 ans) a notamment disputé deux phases finales de coupe d'Afrique des nations et deux coupes du monde au cours des six dernières années, sans oublier les éliminatoires des deux tournois.

Alger — Le gardien algérien Raïs Ouahab M'Bolhi, avec 48 sélections entre 2010 et 2016, est le plus capé des 23 joueurs de l'équipe nationale de football retenus pour la Coupe d'Afrique des nations (CAN-2017) au Gabon.

