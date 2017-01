Afrique: L'UA informe le Polisario que son siège est éjectable

L'avocat affirme que le mouvement séparatiste est dans une position confortable grâce au verdict du tribunal européen. «Il est exclu de considérer que l'expression «territoire du Royaume du Maroc», qui définit le champ territorial des accords d'association et de libéralisation, englobe le Sahara occidental et, partant, que ces accords sont applicables à ce territoire», comme le précise le texte de la CJUE.

Me Devers a également fait part de son intention d'adresser des courriers à ces groupes pour les inciter à respecter le verdict de la Cour européenne. Les destinataires de ces messages, selon ses propos, n'ont d'autre choix que de se plier au diktat du Polisario, et ce «en négociant avec nous ou en quittant le Sahara».

Certains observateurs, souligne l'auteur de l'article, n'écartent pas l'idée que le rapprochement entre le Maroc et la Mauritanie soit un élément contribuant à l'étranglement et l'isolement du Polisario surtout après les signes d'un rapprochement solide entre les deux parties, suite à la visite du chef du gouvernement marocain et l'accueil qui lui avait été réservé par Ould Abdelaziz à Zouerate dans le nord du pays.

Copyright © 2017 Libération. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.