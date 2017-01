Maroc: Troisième victoire consécutive de l'OCK

Dix minutes plus tard, devant l'incapacité de ses joueurs de déjouer le schéma tactique prôné par les Khénifris, le coach Ait Djoudi procède à deux changements à la fois, qui apportent de la fraîcheur à l'attaque de l'Olympique. Cette dernière devient plus entreprenante mais se heurte à une défense khénifrie soudée et hermétique.

Dès le coup d'envoi, les visiteurs portent le danger dans le camp khouribgui à deux reprises (2' et 5'), mais le portier Mouatamid a été vigilant. Les locaux ripostent à la 9', suite à un coup franc mais Kalii rate l'occasion devant l'intervention énergique de Fakher. La 15' voit la reprise de tête de Danger contrée par Tangara. Les Zayanis, loin de leur niveau, optent pour la défense. Les Khouribguis, encouragés par leurs supporters, tentent de trouver la faille dans la défense adverse bien regroupée autour du gardien de but.

La rencontre a tenu toutes ses promesses et s'est soldée par la victoire des Phosphatiers par un but à zéro.

