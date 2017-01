Algérie: Attentat d'Istanbul - Le Président Bouteflika adresse un message de condoléances à son homologue turc

Photo: ALGERIE PRESSE SERVICE

Attentat meurtrier dans une discothèque à Istanbul

Alger — Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé un message de condoléances à son homologue turc, Recep Tayyip Erdogan, suite à l'attentat terroriste ayant ciblé, samedi soir, la ville d'Istanbul, dans lequel il a condamné "énergiquement cet acte barbare" et exprimé la "solidarité agissante" de l'Algérie avec la Turquie.

"J'ai appris, avec une grande émotion et une immense tristesse, l'horrible attentat terroriste qui vient d'endeuiller la Turquie, entraînant la perte de dizaines de morts et de nombreux blessés", a écrit le Président Bouteflika dans son message, affirmant que l'Algérie "condamne énergiquement cet acte barbare".

"En cette douloureuse circonstance, permettez-moi de vous exprimer, au nom du peuple et du gouvernement algériens et en mon nom personnel, mes plus sincères condoléances à vous-même, au peuple turc ami et aux familles des victimes, et vous assure de ma solidarité et de ma compassion", a-t-il souligné.

"L'Algérie qui a souffert du terrorisme barbare durant plus d'une décennie, mesure la souffrance du peuple turc ami et l'assure de sa solidarité agissante pour que la lutte contre le terrorisme soit la priorité de la communauté internationale", a-t-il ajouté.

"En vous renouvelant mes condoléances les plus attristées, je vous prie d'agréer, Monsieur le Président et cher frère, l'expression de ma très haute considération", a conclu le chef de l'Etat.