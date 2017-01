Cote d'Ivoire: Discours du chef de l'etat - La grâce présidentielle accordée à 2942 détenus

Pendant la campagne électorale, il avait promis de mettre un point d'honneur aux questions de paix et de réconciliation nationale. Au moment de son investiture, le président de la République, Alassane Ouattara, a rappelé cet idéal.

Et depuis son accession à la magistrature suprême, il continue de multiplier les initiatives visant à rassembler tous les fils et toutes les filles du pays et favorise les actions en faveur du pardon et de la concorde nationale. Dans cette perspective, il a décidé, pour la fin de l'année 2016, d'accorder la grâce à 2942 détenus de droit commun.

Ce, en application de l'article 66 de la Constitution. En annonçant cette bonne nouvelle à l'univers carcéral, aux détenus ainsi qu'aux proches et parents des prisonniers, en un mot, aux populations, le chef de l'Etat a exhorté ses concitoyens à toujours recourir au dialogue et à la concertation fraternelle.

Non sans leur demander de cultiver la paix, gage de cohé- sion sociale et de développement. Avec cette mesure, le Président Alassane Ouattara, en homme d'Etat accompli, vient une fois de plus de respecter l'un de ses engagements, l'une de ses promesses de campagne.

Le 31 décembre 2015, il avait posé le même acte pendant son adresse de fin d'année à ses concitoyens. De nombreux détenus de droit commun avaient ainsi bénéficié, à cette occasion-là, de la grâce présidentielle.

A l'instar d'autres chantiers qui tiennent à cœur à son gouvernement, Alassane Ouattara et son équipe travaillent à l'instauration de la paix et de la cohésion nationale. Le président de la République ne lésine pas sur les moyens surtout quand il s'agit de paix et de réconciliation.

C'est d'ailleurs dans ce cadre qu'il a octroyé un statut aux rois et chefs coutumiers qui ont un rôle prépondérant à jouer dans le processus de paix et la réconciliation nationale.