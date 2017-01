Algérie: 2e Atelier national de formation au compostage le 22 janvier à Oran

Les organisateurs se félicitent de la programmation de cet atelier, soulignant qu'il vient "renforcer la collaboration entre le R20 MED et l'ENPO" qui a donné lieu, en novembre 2016, à l'ouverture d'un Mastère spécialisé en "Territoires, technologie et financement de portefeuille de projets innovants pour l'économie verte", et ce, en partenariat avec l'Ecole des Mines de Saint-Etienne (France).

Les approches adoptées au niveau national seront présentées aux participants qui bénéficieront également d'une initiation à la mise en place et à la gestion d'un site de compostage, à l'instar de l'Unité pilote de production de compost créée à Oran par le R20 Med avec l'appui de l'EPIC CET et d'autres acteurs du secteur.

"L'objectif principal de cette formation est de renforcer les capacités des cadres nationaux et territoriaux aux enjeux du compostage et de promouvoir, au niveau des wilayas du pays, la production de compost issu des déchets organiques", ont précisé les organisateurs dans un communiqué transmis à l'APS.

Une quarantaine de participants sont attendus à la salle des conférences du complexe touristique des Andalouses qui accueillera cette session de trois jours, initiée conjointement par le Laboratoire de recherche "Innovation des produits et systèmes industriels" (IPSIL) de l'Ecole nationale polytechnique d'Oran (ENPO) et le Bureau d'Oran de l'ONG R20 pour la région méditerranéenne (R20 Med).

Copyright © 2017 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.