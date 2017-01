Afrique: Un dîner au profit des ressortissants subsahariens en situation difficile

Cette soirée a été agrémentée par une série de prestations artistiques animées par des orchestres marocains et des troupes de danse africaine. Elle a été marquée aussi par la remise d'habits neufs, de couvertures et d'aides financières aux immigrés africains conviés à ce dîner.

Il a également relevé l'importance du lancement de la 2ème phase de régularisation des étrangers en situation irrégulière conformément aux Hautes instructions Royales. Ce dîner auquel ont été conviés quelque 200 ressortissants africains représentant une dizaine de nationalités s'est déroulé en présence notamment du wali de la région Fès-Meknès, gouverneur de la préfecture de Fès, Said Zniber et du préfet de police, Abdelilah Essaid.

S'exprimant à cette occasion, le président de l'UEMF, Mostapha Bousmina a souligné que cette initiative de solidarité s'inscrit dans le sillage de la politique africaine du Maroc visant à promouvoir la collaboration Sud-Sud, le transfert des savoirs et savoir-faire et le rapprochement entre les peuples du continent en mettant l'homme africain au centre des divers partenariats de développement.

L'Université euro-méditerranéenne de Fès (UEMF) a organisé, samedi soir, un dîner au profit des ressortissants subsahariens en situation difficile à l'occasion du Nouvel An 2017. Initiée sous le thème "La solidarité africaine", cette action sociale vise à apporter un peu de réconfort et de chaleur humaine aux immigrés africains en situation difficile.

