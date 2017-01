Algérie: Constantine - Traitement en 2016 par la police d'une trentaine d'affaires liées à la cybercriminalité

Le contrôleur de police Ouabri a indiqué, dans ce sens, que les services de police avaient procédé à la fin de la semaine passée à la saisie de plus de 900 comprimés psychotropes et que l'enquête diligentée a donné lieu à l'identification d'un réseau spécialisé dans le trafic des substances hallucinogènes avec des ramifications dans l'Ouest du pays.

"Toutes ces affaires ont été élucidées et les mis en cause identifiés", a affirmé le contrôleur de police Ouabri, appelant les citoyens à être "vigilants" devant ces actes de criminalité, d'autant que les services de police disposent aujourd'hui de tous les moyens nécessaires pour une lutte efficace contre ce crime.

Le volume des affaires liées à la cybercriminalité, notamment celles en rapport avec le piratage des sites, les actes d'arnaques et le chantage, est en hausse, a-t-on encore noté, soulignant "la prise de conscience des citoyens qui n'hésitent plus à dénoncer ce genre crime."

