Algérie: JP-2016 - "Le 1500m remporté par Baka a marqué l'histoire du handisport"

"Ce n'était pas facile d'obtenir cette médaille d'or dans une course très tactique", avait déclaré Abdellatif Baka (22 ans), ajoutant : "J'ai travaillé un ou deux ans sans arrêt pour en arriver là et ça a été très très dur pour moi."

Le résultat final de la course a révélé également que les sept premiers finalistes ont tous établi des records personnels, mais ce qui est plus impressionnant, c'est que les quatre premiers étaient tous inférieurs à 3:50.00, le temps qui a permis à l'athlète américain Michael Centrowitz de remporter, sur la même piste, le titre olympique, le 20 août dernier.

L'Algérien Abdellatif Baka s'est paré d'or en 3:48.29, soit 55/100 plus rapide que le précédent record du monde. L'argent est allé à l'Ethiopien Tamiru Demisse (3:48.49) et le bronze au Kényan Henry Kirwa (3:49.59), tandis que l'autre Algérien, Fouad Baka, a terminé quatrième (3:49.84).

"Rares sont ceux qui oublieront la finale du 1500 mètres (T13/hommes) aux JP de Rio 2016. Non seulement il y avait un record du monde palpitant, mais les quatre premiers finalistes ont tous terminé la course dans un temps qui était plus rapide que le médaillé d'or (du 1500m) aux Jeux olympiques quelques semaines auparavant", a rappelé l'instance paralympique internationale.

