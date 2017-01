Madagascar: Agir pour redonner espoir au peuple malgache

Marc Ravalomanana et Albert Zafy se sont entretenus samedi dernier à la résidence du second à… Plus »

Mais comme on dit, pour l'instant, il y a loin de la coupe aux lèvres. Le prestige du régime sur le plan international ne rejaillit pas pour le moment sur une population éprouvant mille et unes difficultés à survivre. Pour pouvoir accomplir un véritable redressement, il faut que cette dernière ait confiance dans leurs dirigeants et suive ces derniers dans leur volonté d'agir. Pour l'instant, ce n'est pas tout à fait le cas. 2017 va encore être très dur à passer.

Le ton du chef de l'Etat se voulait conciliant et il devait laisser poindre un certain espoir pour ne pas désespérer une population totalement blasée. Le discours du président de la République ne semble cependant pas avoir provoqué un grand enthousiasme. Il semble même être passé inaperçu auprès de nombreux téléspectateurs.

