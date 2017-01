Ile Maurice: Sécurité routière - Réveillon au poste de police pour quatre chauffeurs en état d'ébriété

Mais cette force de dissuasion n'aurait aucun effet sur le conducteur mauricien, jugé trop imprudent, estime l'inspecteur Shiva Coothen, du Police Press Office. «C'est dommage car malgré notre présence et les campagnes de conscientisation des dangers de la route à travers les médias, les conducteurs continuent avec leur mauvaise attitude. Je déplore l'égoïsme de certains usagers de la route qui n'ont aucun respect pour les autres et quelques fois pour eux-mêmes. Je prends l'exemple des deux accidents survenus hier matin, 1er janvier. Je ne comprends pas comment un chauffeur peut perdre le contrôle de son véhicule sur une route dégagée», confie l'inspecteur.

Pour cette seule soirée, plus de 4 700 véhicules ont été contrôlés par les forces de l'ordre. Au total, 42 contraventions ont été dressées pour excès de vitesse. Cette opération d'envergure a nécessité l'aide de toutes les divisions de la force policière telles que la Special Support Unit, la Special Mobile Force, la police régulière et les motards du Traffic Branch. En tout, 12 000 hommes ont été déployés sur nos routes pour ces contrôles renforcés.

144 morts sur nos routes en 2016. Et déjà quatre victimes dans les premières heures de 2017. La police ne cesse de déplorer le faible cas que font les Mauriciens de la sécurité au volant. Ce constat a été établi pendant la nuit du 31 décembre au 1er janvier, avec l'opération zéro tolérance menée par la force policière à travers le pays. Plus de 400 automobilistes ont été pris en contravention à l'issue de ces contrôles routiers. Et quatre alcootests se sont révélés positifs, offrant aux quatre conducteurs le luxe de passer la nuit au poste de police le temps d'être dégrisés.

