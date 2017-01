Afrique du Nord: "Le Maroc à travers les âges", une exposition qui reflète la qualité des liens culturels avec la France

L'exposition "Le Maroc à travers les âges", organisée du 12 octobre au 30 décembre 2016 au Musée de l'Ordre de la Libération à Paris, sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI, constitue un événement exceptionnel qui reflète l'étroitesse des liens culturels entre le Royaume et la France.

Organisée par la direction des archives Royales du Maroc, en collaboration avec l'Ordre de la Libération en France, l'exposition, dont le vernissage a été présidé par SAR le prince Moulay Rachid, invitait le public à redécouvrir treize siècles de l'histoire du Royaume, le plus vieil État africain et à comprendre sa profondeur et ses particularités culturelles et religieuses sur fond de tolérance et d'islam modéré d'essence soufie, explique la directrice des Archives Royales, Mme Bahija Simou, également commissaire de l'exposition.

Après la présence remarquée du Maroc sur la scène culturelle en France, à travers l'organisation en 2014 de deux expositions inédites, "Le Maroc contemporain" à l'Institut du monde arabe et "Le Maroc médiéval : un empire de l'Afrique à l'Espagne" au Musée du Louvre, qui ont connu un franc succès auprès du public, l'exposition "Le Maroc à travers les âges", porte le témoignage de l'ouverture du Royaume sur les autres civilisations en mettant particulièrement en exergue le caractère privilégié et la dimension exceptionnelle des relations avec la France à partir du XIIIe siècle jusqu'à nos jours.

La participation des Marocains aux deux conflits mondiaux a été massive et sans réserve et les sacrifices pour défendre la cause française ont été lourds, rappelle Mme Simou, relevant qu'ils ont balisé une étape majeure de l'histoire militaire commune que les soldats marocains et français ont écrite avec leur sang.

Elle a également indiqué que la gratitude de la France envers les sacrifices consentis par les soldats marocains s'est traduite par l'invitation adressée par le Général de Gaulle au sultan Sidi Mohammed Ben Youssef à assister aux festivités du 18 juin 1945 et aux célébrations de la victoire sur le nazisme. "Le général a accueilli le Sultan avec tous les honneurs au regard de ce soutien fidèle du Maroc à la France.

Il a également élevé Sidi Mohammed Ben Youssef au rang insigne de Compagnon de la Libération", a-t-elle rappelé. Cette exposition, largement couverte par les médias français, invite également le public à redécouvrir toutes les étapes du parcours vers l'Indépendance du Maroc, une période qui s'est achevée par les accords de La-Celle-Saint-Cloud en 1955 et le retour triomphal de Feu SM Mohammed V, accueilli par une foule en liesse.

L'exposition "Le Maroc à travers les âges" aborde aussi l'ère nouvelle marquée par la mise en place des institutions nationales, l'organisation de la Marche Verte, la restauration de l'intégrité territoriale et enfin le souci de la préservation de l'environnement.

L'axe dédié au Maroc actuel dans cette exposition met en exergue l'œuvre de modernisation entreprise par SM le Roi Mohammed VI et les grandes réalisations de développement économique à travers plusieurs projets : le développement territorial et durable, les énergies renouvelables, les grandes réalisations du plan agricole "Maroc Vert", l'ouverture du Maroc sur le monde avec la modernisation de ses infrastructures portuaires, routières et ferroviaires, autant de projets qui lient le Maroc à l'Europe et à l'Afrique subsaharienne, voire au monde entier.

L'exposition montre aussi comment SM le Roi Mohammed VI, dans son projet de modernisation, place le social et le développement humain au centre de son action et s'achève sur l'appel historique lancé par le Souverain le 20 août 2016 à tous les hommes de bonne volonté, à quelque croyance religieuse et à quelque forme de pensée qu'ils se réfèrent.