Madagascar: Ministre Narson Rafidimanana - « Les objectifs ont été largement atteints »

Le M2PATE prêt à relever les défis de 2017.

Pour le ministère auprès de la Présidence en charge des projets présidentiels, de l'Aménagement du Territoire et de l'Equipement (M2PATE), l'année 2016 a été non seulement l'année de travail, mais aussi l'année de réconciliation des Malgaches avec leur terre. Année de travail, car ce département ministériel dirigé par le ministre Narson Rafidimanana n'a pas ménagé ses efforts, dans une période plus ou moins courte, pour la construction des infrastructures utilisées durant le Sommet de la COMESA et le XVIe Sommet de la Francophonie.

« La construction de ces infrastructures nécessaires à ces rendez-vous internationaux a été des grands chantiers pour le ministère. Pour cette nouvelle année 2017, d'autres grands chantiers sont prévus, pour ne citer que l'élaboration des lois et des stratégies sur les gros investissements fonciers à Madagascar. Ce sera le cas pour l'implantation des zones d'investissement agricole et des zones économiques spéciales. », explique Narson Rafidimanana. Avant de rajouter : « Doter des plans d'urbanismes les grandes villes et les régions de Madagascar reste dans nos objectifs. »

Résultats. Pour le M2PATE, les chiffres parlent d'eux-mêmes quant à ses réalisations durant l'année 2016. « Les objectifs fixés ont été largement atteints. », affirment le ministre. A ce propos, 9 709 mutations par décès (gratuites) ont été enregistrées pendant 2016. En 2015, si le nombre des mutations de terrain payantes était de 11 427, en 2016, on a enregistré 23 694 mutations payantes et gratuites.

Par ailleurs, 8 992 certificats fonciers ont été délivrés en 2016, sans parler de 2016 autres qui viennent d'être distribués dans les communes de Fihaonana et de Miantso (Ankazobe). Toujours pour l'année 2016, 11 943 ont été délivrés dans le cadre de l'Opération Domaniale Concertée (ODOC). 14 Bif (Birao Ifotony ny Fananan-tany) ont été également installés si l'objectif initial était de 12. Et le M2PATE a pu doter des matériels neufs pour 85 Bif. « Cette année 2017, le ministère va doubler ses efforts pour réaliser des actions ayant d'impacts directs sur la vie de la population. », annonce le ministre Narson Rafidimanana.