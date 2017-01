Au cours de son message de vœux à l'occasion du nouvel an 2017, le président de la République, Denis Sassou N'Guesso, a appelé au rassemblement des Congolaises et des Congolais au regard de la situation économique nationale qu'il entrevoit plus difficile qu'elle ne l'a été en 2016: « Nous mettre ensemble, dans la rigueur et la vérité, pour affronter dans la cohésion les difficultés et les peines à venir... pour avancer les buts de notre grand rêve commun : la République, une, indivisible, laïque, solidaire et fraternelle », a-t-il notamment expliqué.

Au tout début de son message, le chef de l'Etat a exprimé sa solidarité envers ceux qui souffrent de maux divers, ou qui, en raison du métier qu'ils ont choisi sont d'astreinte dans les moments de réjouissances générales à l'occasion de la fête du nouvel an. Des gens retenus par le devoir, par la maladie ou simplement par le sort de l'existence.

Puis, le président de la République a rappelé le contexte de l'avènement de la nouvelle République au terme du référendum du 25 octobre 2015, suivi de la présidentielle du 20 mars 2016 et de la mise en place d'une nouvelle équipe gouvernementale sous la houlette du Premier ministre Clément Mouamba : « Une équipe ayant une présence remarquable de femmes et de jeunes » a-t-il souligné.

Pour Denis Sassou N'Guesso, cette étape passée, il revient aux Congolais d'aller de l'avant sans se laisser « distraire par des querelles inutiles et des conflits artificiels, sans se laisser entraîner par une inclination morbide à la violence et à la contestation systématique de tout et de rien ». Il est vrai que 2016 a donné lieu à autant de querelles qui ont mis à mal la cohésion nationale. Le chef de l'Etat demande à cultiver l'amour et la cohésion nationale.

Les mots de « rigueur et vérité », sont par contre revenus plusieurs fois dans le message du président de la République lorsqu'il a décrit la situation économique. Peut-être des appels du pied pour mieux asséner celui de « Rupture » qui avait constitué le point d'orgue de son investiture, le 16 avril 2016. « Rigueur pour tous, rigueur pour le gouvernement qui doit donner l'exemple, montrer le chemin, dire la vérité », a-t-il insisté avant pratiquement de dire sa part de vérité en expliquant que « La situation économique et financière de notre (le Congo ndlr) pays sera assurément plus rude en 2017 qu'elle ne l'a été en 2016 ».

C'est une façon pour le chef de l'Etat de donner à son Premier ministre et à son gouvernement les clés pour lancer et appliquer avec force les réformes qui s'imposent dans le contexte difficile du moment. « Rigueur et vérité » pour l'adoption des mesures économiques plus fortes, susceptibles d'accélérer la mise en œuvre, sans atermoiement, des réformes portées par la « marche vers le développement ».

Il faut aussi noter ce sommet extraordinaire des chefs d'Etat de la CEMAC, le 23 décembre à Yaoundé, au Cameroun, à laquelle le chef de l'Etat a fait allusion dans son message. Il met en lumière cette prise de conscience des six pays membres de la sous-région et aussi la détermination de leurs dirigeants à juguler de manière concertée cette crise qui n'épargne aucun Etat.

Le président de la République reste optimiste malgré tout : « les difficultés sont faites pour être surmontées, les obstacles pour être franchis. Devant nous, il n'y a rien qui ne puisse être surmonté, rien qui ne puisse être franchi ».

A propos du rassemblement prôné par le chef de l'Etat dans son message, on peut aussi noter ce passage lorsqu'il a défini la République comme lieu où se retrouvent tous les citoyens du Congo : « les nantis, les pauvres, les vulnérables, les intellectuels, les cadres, les ouvriers, les paysans, les croyants, les athées, les fourvoyés et les égarés ».

A la République solidaire et fraternelle, justement, de savoir les unir contre les haines et les divisions, afin qu'elle ne dépérisse pas.