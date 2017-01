Madagascar: Mise en place d'un deuxième centre d'appui

Marc Ravalomanana et Albert Zafy se sont entretenus samedi dernier à la résidence du second à… Plus »

D'après les explications de Madame Liva Ranaivo Rakotoarisaina, Directeur de l'Infrastructure, de la Technologie, de l'Innovation et de l'Environnement (DITIE), le CATI constitue une bibliothèque digitale comprenant jusqu'à plus de 70 millions de documents de brevets. Ce centre a également pour vocation de former les utilisateurs locaux (les entrepreneurs, les inventeurs, les industriels, producteurs chercheurs... ) à maîtriser les informations en matière de brevets et les publications scientifiques. Il s'agit aussi d'un centre d'affaires pour les industries désirant apporter de l'innovation dans leurs activités.

La mise en place du CATI a pour objectif d'aider les PME/PMI à identifier des inventions et innovations, à exploiter les informations techniques et à favoriser le développement à travers la création d'emplois.

L'opérationnalisation de ces CATI a bénéficié de l'appui du programme Prosperer. « La mise en place de ces centres s'inscrit non seulement dans le cadre de la sous-activité IRR 4 du MIDSP axée sur l'industrialisation rurale mais également du PND qui prévoit même leur implantation auprès de 09 régions du pays à l'horizon 2019 », a expliqué Eden Ratombozafy, Secrétaire Général ayant représenté le Ministre de l'Industrie et du Développement du Secteur.

Le Centre d'Appui à la Technologie et à l'Innovation (CATI) a été lancé officiellement auprès du siège du Ministère de l'Industrie et du Développement du Secteur Privé (MIDSP). Il s'agit du deuxième CATI après celui de la région Haute Matsiatra qui a fait l'objet d'une cérémonie de lancement officielle, le 12 novembre dernier.

