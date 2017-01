Madagascar: Marc Ravalomanana et Albert Zafy - Une rencontre pour confronter leur vision de la situation politique

Marc Ravalomanana et Albert Zafy se sont entretenus samedi dernier à la résidence du second à Ivandry.

Les deux anciens présidents tenteraient de trouver une position commune à adopter face à l'évolution de la situation politique dans le pays.

Un tête-à-tête qui s'est déroulé à l'abri de tous les regards, mais qui ouvre les débats sur d'éventuelles alliances politiques pour la nouvelle année 2017. C'est le moins qu'on puisse dire sur la rencontre qui s'est tenue samedi dernier à la Villa « La Franchise » à Ivandry entre deux anciens présidents, Marc Ravalomanana et Albert Zafy. Le premier a pris la peine de faire le déplacement à la résidence du second le dernier jour de l'année 2016. Ce qui explique l'importance stratégique de l'entrevue. Rien n'a filtré du tête-à-tête, mais toutes les supputations sont permises.

Pour certains observateurs, les deux anciens présidents se seraient concertés sur la position commune à adopter devant la Loi sur la réconciliation nationale récemment votée à l'Assemblée nationale. Une nouvelle loi qui suscitait des inquiétudes quant à la réelle volonté des dirigeants à tourner la page du passé. Le Pr Albert Zafy, qui brille par son silence ces derniers temps, est d'ailleurs connu pour être le farouche défenseur d'une réconciliation nationale sans hypocrisie. Après Ivandry, Marc Ravalomanana s'est rendu hier à la FJKM d'Imerinkasinina pour le culte de Nouvel An.

Année de toutes les éventualités. Cette rencontre entre Marc Ravalomanana et Albert Zafy semble être révélatrice de ce qui se passerait sur le plan politique durant cette année 2017. Pour certains, 2017 serait l'année de toutes les éventualités. Car 2018, ce sera déjà les élections. D'ailleurs, le ton a été déjà donné par l'ancien président Marc Ravalomanana qui a multiplié ses déplacements à travers l'île et par l'ancien président de la transition Andry Rajoelina qui, avec sa famille, a choisi Andralanitra il y a quelques jours, pour faire sa réapparition en public. Du côté du régime, c'est aussi l'accélération.

Après avoir réussi à faire adopter la nouvelle loi sur la réconciliation par les députés, le parti au pouvoir (HVM), lors de ses congrès régionaux, annonce déjà la candidature du président Hery Rajaonarimampianina à sa propre succession, alors que la prochaine présidentielle sera encore dans deux ans. Quant aux éventuelles alliances entre les grandes formations politiques, rien ne se profile à l'horizon jusqu'ici.

Tout est encore au stade des supputations. Mais, rien n'est impossible. Trois éventuelles alliances suscitent des curiosités : Rajaonarimampianina-Ravalomanana, Rajaonarimampianina-Rajoelina et Ravalomanana-Rajoelina. Wait and see.