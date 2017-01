Madagascar: Saint-Sylvestre - Ambiance de folie partout !

C'est clair. L'année 2016 a eu son lot de surprises, de difficultés et de bonheur. Mais à quelques heures de lui dire au revoir, plus le temps de se poser des questions. Place à la fête et à l'ambiance, avec des artistes qui ont animé la soirée jusqu'au bout de la nuit.

Alors que certains ont fait exploser les bouteilles de champagne pour célébrer la nouvelle année, d'autres n'ont pas lésiné sur les moyens pour préparer cette nouvelle année 2017. Côté scène, les artistes se sont produits un peu partout. Ambiance folk et soul au By-Pass à Mada Espace Ambohimangakely, avec Soulanga, Faniah et Do Rajhonson, du rock à Amparibe, une soirée clubbing avec dress code en Fluo au Carlton, Sylange Kilalaky à l'espace Riantsoa, et une soirée avec beaucoup de têtes d'affiches à l'hôtel A&C.

Si les noctambules étaient de sortie, beaucoup sont tout de même restés en famille, et ont choisi de passer ces dernières heures de 2016 avec les leurs. Au programme, un peu de musique enjouée pour passer le temps, les apprentis musiciens se mettent à la guitare pour faire chanter tout le monde, et du karaoké pour plaire à tout le monde, et cela même si le délestage a fait sa petite présence. En tout cas, l'ambiance était au rendez-vous partout !