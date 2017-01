Niger: Boko Haram attaque une position de l'armée sur les bords du lac Tchad

Cette énième attaque de Boko Haram va-t-elle mettre fin au processus d'accélération des procédures judiciaires des 1 600 combattants présumés de Boko Haram ? Non, répond Niamey. Les procédures sont déjà enclenchées et bientôt les premiers prisonniers seront jugés par un tribunal spécial.

En observant de près cette zone, on se rend compte que dans tous les villages qui sont à l'ouest de la bourgade de Bosso, Malam Fatori, Damassak et le long de la Komadougou Yobé, des combattants de Boko Haram se rendent aux autorités de Diffa. Par contre, au sein de certaines communautés, dont les villages sont adossés au lit du lac Tchad jusqu'à Baroua, des jeunes de Boko Haram sont en situation de belligérance. Depuis leur fuite de la grande forêt de Sambisa, ils pillent tout sur leur passage et s'entraînent régulièrement, explique un officiel nigérien.

Copyright © 2017 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.