Afrique: CAN 2017 Maroc / Saïss - « Pas d'autres choix que de faire des résultats positifs »

Plus que deux semaines avant le début de la Coupe d'Afrique des nations (CAN 2017), qui sera disputée au Gabon. Pour entamer la compétition dans les meilleures conditions, les Lions de l'Atlas se sont envolés vers Al-Aïn, aux Emirats arabes unis, pour suivre un stage de préparation à huis clos jusqu'au 10 janvier prochain. Transféré en fin de mercato estival d'Angers à Wolverhampton, Romain Saïss n'a pas tardé à prendre ses marques en Angleterre. Le joueur va découvrir pour la première fois la CAN.

Dans une nouvelle sortie médiatique, le Lion de l'Atlas s'est exprimé à propos de sa première convocation pour disputer la Coupe d'Afrique des Nations.

« Je suis très heureux de représenter mon pays lors de cette compétition et j'ai hâte de la découvrir. J'ai toujours rêvé de jouer une grande compétition comme la CAN et j'ai hâte de retrouver tout cette magie du football Africain. Je souhaite une bonne chance à notre équipe et sachez qu'on a une grande envie de rendre les Marocains heureux. Nous avons une magnifique génération et on n'a pas d'autres choix que de faire des résultats positifs ! »

Les Lions de l'Atlas sont riches de la diversité de leur équipe. 90% de l'équipe est composée de joueurs binationaux. La plupart des joueurs étant compétitifs, il ne reste qu'à Hervé Renard de mettre en place sa recette secrète pour permettre à cette équipe de remporter sa deuxième CAN après celle de 1976.