Gabon: CAN 2017-Gabon - Antonio Camacho, la biographie !

Nommé entraîneur des Panthères du Gabon fin novembre, José Antonio Camacho sera l'un des sélectionneurs expatriés de la CAN 2017. Mais il aura aussi la lourde tâche d'aider Aubameyang et ses coéquipiers, hôtes de la compétition, à faire mieux que l'étape des quarts de finale qu'ils ont atteint en 1996 et 2012. Biographie.

Naissance et carrière de joueur

Né le 8 juin 1955 à Cieza en Espagne, Antonio Camacho a d'abord reçu sa formation de footballeur à Albacete avant de rejoindre le Real Madrid en 1974 en tant que latéral gauche. Il s'impose très vite au sein du plus grand club de la capitale espagnole et remporte deux championnats coup sur coup en 1975 et 1976. Il deviendra plus tard un joueur incontournable du Real Madrid avec qui il remporte 9 Ligas et joue 415 rencontres. Il arrête avec la maison blanche en 1989.

Avec l'équipe d'Espagne, qu'il a aussi très vite intégrée, il participe à deux coupes du monde en 1982 et en 1986 et à l'Euro 1984. Il compte en tout 81 sélections avec la Roja.

Carrière d'entraîneur

Antonio Camacho commence sa carrière d'entraîneur avec l'équipe junior puis de l'équipe B du Real Madrid. Il sera plus tard entraîneur du Rayo Vallecano, de l'Espanyol Barcelone et du FC Séville avant d'être appelé une première fois à la tête de l'équipe d'Espagne qu'il dirige entre 1998 et 2002. Après avoir dirigé le Benfica Lisbonne pendant deux ans (2002-2004), il prend en main un Real Madrid en pleine crise en 2004 pour une très courte durée, puisqu'il démissionnera après seulement 4 matchs. Il revient au Benfica Lisbonne entre 2007 et 2008, puis prend en main l'Ossasuna entre 2008 et 2011 avant d'être nommé entraîneur de la Chine. Il passera deux ans à ce poste. En novembre 2016, il est nommé sélectionneur du Gabon.

Palmarès

Avec le Real Madrid

Vainqueur de la Coupe de l'UEFA en 1985 et 1986

Champion d'Espagne en 1975, 1976, 1978, 1979, 1980, 1986, 1987, 1988 et 1989

Vainqueur de la Coupe d'Espagne en 1975, 1980, 1982 et 1989

Vainqueur de la Supercoupe d'Espagne en 1988

Finaliste de Coupe d'Europe des Clubs Champions en 1981

Avec l'Équipe d'Espagne

81 sélections entre 1975 et 1988

Vice-Champion d'Europe des Nations en 1984

Participation au Championnat d'Europe des Nations en 1984 (Finaliste) et en 1988 (Premier Tour)

Participation à la Coupe du monde en 1982 (2eTour) et en 1986 (1/4 de finaliste)