Afrique: CAN 2017 - Jusqu'où iront les Panthères ? Présentation du Gabon

Co-organisateur de la CAN 2012 avec la Guinée Equatoriale, le Gabon revient cette fois pour organiser, seul, l'édition de 2017. Et ce sera sa 7ème participation à une Coupe d'Afrique des nations après 1994, 1996, 2000, 2010, 2012 et 2015. Pays hôte, le Gabon n'a pas droit à l'erreur, surtout qu'il se retrouve dans une poule A où ses adversaires (Burkina Faso, Cameroun et Guinée Bissau) ne seront pas faciles à manœuvrer.

Nom : Fédération Gabonaise de Football (FeGaFoot)

Confédération : CAF

Fondation : 1962

Surnom : Les Panthères

Président : Pierre Alain Mounguengui

Sélectionneur : José Antonio Camacho (Espagne)

Participations à la CAN : 1994, 1996, 2000, 2010, 2012, 2015

Calendrier du premier tour

Journée 1 - 14 janvier, Gabon-Guinée Bissau (16h GMT)

Journée 2 - 18 janvier, Gabon - Burkina Faso (16h GMT)

Journée 3 - 22 janvier, Cameroun - Gabon (19h GMT)

La route vers la Guinée équatoriale

En tant que pays organisateur, le Gabon était qualifié d'office pour la CAN 2017. Les résultats de ses matches n'ont pas été pris en compte dans le classement du groupe I. Toutefois, sur leurs six rencontres disputées dans ce groupe, les Panthères ont obtenu trois victoires, deux défaites et un match nul.

Côte d'Ivoire - Gabon : 0-0

Gabon - Soudan : 4-0

Gabon - Sierra Leone : 2-1

Sierra Leone - Gabon : 1-0

Côte d'Ivoire - Gabon : 2-1

Soudan - Gabon : 1-2

Historique

La meilleure performance du Gabon en Coupe d'Afrique des Nations a été un quart de finale en 1996 et 2012, année où il a co-organisé la CAN avec la Guinée Equatoriale. L'édition 2017 sera peut-être, pour les Panthères, l'occasion de faire mieux et de se retrouver au moins dans le dernier carré.

La Star

Comme en 2015, la star de l'équipe gabonaise reste l'incontournable Pierre-Emerick Aubameyang. Auteur de 16 buts en 16 journées de Bundesliga, le Ballon d'Or africain 2015 brille avec le Borussia Dortmund. Il est d'ailleurs bien parti pour remporter un deuxième Ballon d'Or puisqu'il est fait partie des trois finalistes, Sadio Mané et Ryad Mahrez étant les deux autres. Aubameyang sera très attendu à cette CAN par tout un pays.

Le joueur à suivre

Jeune joueur très prometteur, Denis Bouanga, qui a la nationalité française, a accepté de porter la tunique du Gabon, le pays de son père. Auteur de cinq buts et cinq passes décisives avec Tours FC (Ligue 2 française) cette saison, le milieu de terrain est au meilleur de sa forme et sera l'une des attractions de la CAN 2017. « C'est une première pour moi, je suis très heureux. Je ne pensais pas être dans la liste, mais tout le monde est très content pour moi. Je suis impatient, ce n'est pas donné à tout le monde de préparer une CAN. C'est que du positif. C'est vraiment une fierté d'être à la CAN car c'est le pays de mon père et je veux rendre fier ma famille et en particulier mon père », déclarait-il récemment à nos confrères de Foot Mercato. La preuve de toute la motivation qui l'anime avant le début de la compétition.

Effectif pour la CAN 2017

Gardiens de but

Didier Ovono (KV Ostende, Belgique), Yves Stéphane Bitséki Moto (CF Mounana), Anthony Mfa Mezui (sans club).

Défenseurs

Lloyd Palun (Red Star, France), André Biyogho Poko (Kardemir Karabukspor, Turquie), Aaron Appindangoye (Stade Lavallois, France), Franck Perrin Obambou (Stade Mandji), Bruno Ecuélé Manga (Cardiff City FC, Pays de Galles), Yoann Wachter (CS Sedan Ardennes, France), Johann Serge Obiang (ESTAC Troyes, France), Benjamin Zé Ondo (Mosta FC, Malte)

Milieux de terrain

Junior Serge Martinsson Ngouali (IF Brommapojkarna, Suède), Levy Clément Madinda (Nastic Tarragona, Espagne), Guélor Kanga Kaku (Etoile Rouge de Belgrade, Serbie), Merlin Tandjigora (Meixian Hakka FC, Chine), Didier Ibrahim Ndong (Sunderland AFC, Angleterre), Samson Mbingui (Raja Casablanca, Maroc), Mario René Junior Lemina (Juventus Turin, Italie)

Attaquants

Pierre Emerick Aubameyang (Borussia Dortmund, Allemagne), Malick Evouna (Tianjin Teda FC, Chine), Denis Athanase Bouanga (Tours FC, France), Serge Kevyn Aboue Angoue (Uniao Leiria, Portugal), Cedric Ondo Biyoghe (CF Mounana)

Liste d'attente

Axel Meyé (Eskisehirspor, Turquie), Johan Lengoualama (Raja Casablanca, Maroc), Donald Nzé (AS Pelican)