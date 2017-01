Algérie: Premier League - West Ham / Feghouli vise la victoire face Leicester

C'est une équipe de West Ham regonflée à bloc qui débarque au King Power. Les Hammers viennent en effet d'aligner trois victoires de rang, (1-0 contre Burnley et Hull City et 4-1 à Swansea) pour revenir à la 11e place (22 points). Et trois matchs sans défaite à l'extérieur avec ces deux matchs nuls à Old Trafford (1-1) et Anfield (2-2).

«C'est un match particulier pour moi dans la mesure où je vais jouer contre mes deux frères. C'est avec un grand plaisir que je vais rencontrer Mahrez et Slimani. J'espère que nous allons réussir à remporter ce match afin d'améliorer notre classement et faire plaisir à nos supporters qui attendent beaucoup de nous », a confié le milieu de terrain des Fennecs qui est dans le viseur de l'OM.

