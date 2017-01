Cote d'Ivoire: Al Koweit Club - L'Ivoirien Jumaa Saeed en taille patron!

La Ligue Koweitienne s'est mise à l'anglaise, cet hiver. Entre championnat et Coupe, les matches s'enchaînent sans repos. Occasion pour Jumaa Saeed Désiré de prolonger sa belle série de performances avec son nouveau club.

Quand il ne marque pas, il est à la baguette pour mettre ses coéquipiers sur orbite.

Buteur et passeur décisif donc, l'Ivoirien a pris les commandes à Al Koweit Club depuis son arrivée, l'été dernier, en provenance d'Al Salmiya. C'est le monsieur plus du leader de la Première Ligue Koweitienne. Jeudi, lors de la 9e journée, il s'est à nouveau enquillé dans la défense adverse pour tracer la voie du succès (4-2; contre Al Jahra) aux siens. Deux réalisations qui confirment l'influence de l'attaquant ivoirien de 23 ans. Quelques semaines auparavant, il avait inscrit, entre autres, un but d'anthologie en Coupe. Ce jour-là, JSD avait passé en revue une haie de défenseurs, couché le gardien avant de tirer dans les buts vides.

« Je dois toujours donner le meilleur de moi-même pour l'équipe »

Désormais, c'est, à son actif, un joli bilan partiel de 4 buts en 7 matches de championnat pour deux passes décisives. En coupe, Jumaa plafonne à 3 réalisations et 4 caviars. Autant dire le patron de cette formation rouge et blanc qu'il a rapidement conquise par ses prouesses techniques et comptables. Il est, d'ailleurs, conscient de cette grosse responsabilité qui repose sur ses épaules. « Il y a des matches où je n'ai joué que 45 minutes, car le coach veut me ménager pour la suite. Je suis comme le pilier, le patron. Peu importe mon état de forme, je dois me donner à fond à chaque match pour que l'équipe soit dans de meilleures conditions« , confirme le porteur du dossard 45. Adoubé par les dirigeants, le staff technique et les supporters, il prend plaisir à enchaîner les exploits. Aussi, c'est en chasseur de couronnes que le jeune ivoirien mène sa nouvelle aventure.

« Nous voulons tout gagner cette saison. Cela a démarré avec la victoire en Super coupe. On espère continuer pour gagner le championnat et les deux autres coupes« . Après quoi, Jumaa Saeed, qui a des envies d'Europe, pourrait mettre les voiles. A moins que ses dirigeants ne le convainquent de prolonger; ils lui en ont déjà fait la proposition.

Joueur au gros potentiel, l'enfant de Yopougon (Abidjan nord) a souvent fait tourner la têtes à des clubs européens, notamment en Espagne et en Allemagne.