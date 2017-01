Afrique: Les nouveaux maillots pour la CAN 2017

A l'image d'autres sélections avant elle, l'Egypte a dévoilé ce samedi les nouveaux maillots de sa sélection nationale pour la CAN 2017. Les Pharaons habillés par la marque allemande Adidas évolueront au Gabon dans leur couleur traditionnelle.

Le rouge avec des manches noires et un short blanc pour le maillot domicile et le blanc, manches noires et short noir pour le second maillot.

Recordman de victoires à la CAN avec 7 trophées, l'Egypte n'est plus apparue dans la compétition continentale depuis 2010. Pour ce retour, Hector Cuper et ses hommes comptent bien reprendre leurs bonnes habitudes de conquête. Il faudra d'abord se défaire du Ghana, du Mali et de l'Ouganda dans le groupe D.