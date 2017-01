Algérie: West Ham - Marseille veut avoir Sofiane Feghouli

A en croire L'Equipe de ce samedi, les recruteurs marseillais seraient entrés en discussions avec le club londonien pour Sofiane Feghouli. Arrivé l'été dernier en provenance du FC Valence en Espagne, l'ailier algérien peine à convaincre pour le moment. Longtemps blessé durant la première partie de saison, Feghouli a eu du mal à faire ses débuts avec West Ham. Il n'est apparu que 7 fois en Premier League cette saison. Marseille souhaite donc profiter du peu de temps de jeu qu'il a avec les Hammers pour le convaincre de rejoindre le vélodrome. Sachant que Sofiane Feghouli sera à la CAN 2017 avec l'Algérie et sera absent environ un mois, la question est de savoir si ce sera une bonne affaire pour l'OM.

L'Olympique de Marseille continue de chercher les joueurs qui pourront renforcer son effectif et lui permettre de faire une deuxième partie de saison bien mieux que la première. Et cette fois, le club phocéen veut aller faire ses emplettes du côté de West Ham en Angleterre.

