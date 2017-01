Sénégal: FESNAC 2016 - Ziguinchor remporte le Grand Prix Douta Seck

Suite aux différentes compétitions survenues au cours de ce Fesnac, de nombreux prix ont été décernés. Contrairement aux autres régions du pays, celle de Ziguinchor en est bien sortie vu le nombre de prix obtenus.

- La neuvième édition du festival national des arts et de la culture a vécu. Du 27 au 31 décembre passés, la ville de Kolda fut la capitale culturelle du pays. Toutes les régions ont, durant cette période, montré toutes leurs facettes culturelles à travers la musique, la danse et le théâtre. A cette occasion, toutes les délégations ont rivalisé d'ardeur pour remporter les différents prix mis en compétition. Contrairement aux autres régions du pays, celle de Ziguinchor en est bien sortie. A ce propos, la délégation de Ziguinchor remporte le Grand Prix Douta Seck. D'une valeur d'un million cinq cents mille francs, ce prix est celui du Fesnac.

En ce qui concerne la musique; le premier, le second et le troisième prix sont remportés respectivement par les régions de Sédhiou, Saint-Louis et Kolda alors qu'en ce qui concerne la danse la région de Louga s'adjuge le premier prix, celle de Fatick se classe deuxième devant Ziguinchor. Pour ce qui est du théâtre, la région de Ziguinchor occupe la première place suivie par celles de Dakar et de Tambacounda.

Sur ce, pour chaque discipline, les prix alloués aux compétiteurs sont, par ordre, un million cinq cents mille, sept cents cinquante et cinq cents mille francs. En outre, des prix spéciaux ont été, également, décernés par les organisateurs de cette manifestation culturelle nationale. Il s'agit de ceux de la créativité artistique, de l'interprétation individuelle, de l'interprétation collective, de la mise en scène, du développement durable, de la diversité culturelle, de la promotion du patrimoine, du ministre de la culture et de la communication et de celui de l'UEMOA.

Si le premier est remporté par la troupe dramatique de Kaolack, le second est allé à celle de Tambacounda. Les autres, quant à eux, sont revenus respectivement aux régions de Thiès, de Sédhiou, de Diourbel, de Kédougou, de Matam, de Kaffrine et de Kolda. A ces différentes récompenses, des motions de félicitation ont été faites à l'endroit de l'orchestre de Kaolack et à la troupe dramatique de Saint-Louis. Au regard de ces résultats, le déplacement des régions à Kolda n'a pas été vain en ce sens que chacune d'elle a pu tirer son épingle du jeu en remportant un prix au moins malgré les difficultés liées à la quasi inexistence d'infrastructures culturelles, comme les salles de spectacle ou les studios d'enregistrement, dans certaines localités.

Cependant, pour un des acteurs culturels locaux, Sadikh Sall, ' le Fesnac ne devait pas être un concours mais une convergence pour des échanges'. A l'en croire, 'le concours tue la promotion et la créativité'. Par conséquent, des moments de compétition, dans les disciplines culturelles concernées, devraient être organisés en dehors du Fesnac. Celle-ci, permettrait, dès lors, aux uns et aux autres de monter 'leurs technicités et leurs conceptions artistiques'. Seulement, de tous les beaux spectacles produits au cours du Fesnac, trois en sont primés. Cette neuvième édition du Fesnac marque le début de l'annualisation de la dite manifestation. Si cette programmation est respectée, dans le temps, le prochain rendez-vous culturel national se tiendra en 2030 à Kolda.