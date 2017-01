Egypte - Le célèbre éditorialiste Ibrahim Issa arrête son émission de télévision

L'accord entre l'Egypte et l'Arabie saoudite sur la remise de deux îles de la mer Rouge à Riyad a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. L'éditorialiste s'est lancé dans une attaque en règle contre la monarchie wahhabite et les autorités égyptiennes qui, selon lui, faisaient la part belle aux salafistes.

Ibrahim Issa s'était forgé une réputation de journaliste contestataire sous le régime d'Hosni Moubarak (1981-2011) puis sous les Frères musulmans. Il avait soutenu le président al-Sissi à ses débuts avant de devenir de plus en plus critique.

