Algérie: CAN-2017- "Bougherra va beaucoup apporter sur le plan mental" (Leekens)

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, El-Hadi Ould Ali, a affirmé, dimanche soir à Djanet (Illizi),… Plus »

Pour Leekens, l'ancien international Yazid Mansouri, membre du staff technique national depuis 2014 et Bougherra vont former "deux capitaines à l'entraînement".

Bougherra (34 ans) a mis fin à sa carrière de joueur le 21 décembre dernier. En sélection, il avait entamé son aventure en 2004 avec les espoirs avant d'être appelé en équipe A la même année. Il disputera deux Coupes d'Afrique des nations (2010 et 2015) et surtout deux Coupes du Monde (2010 et 2014) avec, à la clé, ce précieux but qui a envoyé les Verts au Brésil aux dépens du Burkina Faso en novembre 2013.

"Bougherra peut apporter beaucoup sur le plan mental lors de cette CAN. Il va apprendre son futur métier avec nous. Il met toujours l'équipe avant sa personne, ce sera son rôle avant, pendant et peut-être après le tournoi", a indiqué le coach national lors d'un point de presse à Alger.

Copyright © 2017 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.