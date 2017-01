Afrique: Leekens écarte Feghouli et Medjani

L'année 2016 a été la plus meurtrière pour les migrants africains en… Plus »

C'est aussi le cas du capitaine Carl Medjani. Deux surprises de taille de la part du sélectionneur national, qui a frappé fort, cette fois-ci en écartant deux cadres. Idris Saâdi, l'attaquant de Courtrai en Belgique, ne figure pas non plus dans la liste définitive, pour cause de blessure. La fédération algérienne avait réussi à le qualifier auprès de la FIFA après son changement de nationalité sportive, mais la blessure a freiné son élan. Yassine Benzia a également renoncé sur blessure, tout comme Ryad Boudebouz. Enfin, Adam Ounas de Bordeaux a été laissé à la disposition de son club. Pour le reste, on trouve tous les grands noms des Fennecs, Mbolhi, Ghoulam, Bentaleb, Brahimi, Slimani, Ghezzal, Mahrez, Soudani, et Taïder.

Copyright © 2017 Confederation of African Football. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.