Afrique: Les pharaons sans Basem Morsi et Hossam Ghali

La liste de 27 joueurs comporte 17 joueurs locaux et 10 opérant à l'étranger. Les deux grands clubs du pays, Al Ahly et Zamalek sont représentés par 6 joueurs chacun.

Quatre anciens joueurs ayant déjà participé à une CAN, le gardien Essam El Hadary, qui fêtera ses 44 ans le 15 janvier, et les défenseurs Ahmed Elmohamady, Mohamed Abdel-Shafy et Ahmed Fathi.

L'attaquant de Zamalek Basem Morsi et le défenseur d'Al Ahly Hossam Ghali sont les deux grands absents de la liste préliminaire de 27 joueurs présélectionnés par l'Argentin Hector Cuper pour la CAN Total, Gabon 2017. Le milieu offensif de l'AS Rome Mohamed Salah, tout juste remis d'une blessure à la cheville, figure en revanche dans le groupe.

