Afrique: Eléphants - Un budget de 3,9 milliards F CFA pour demeurer sur le toit de l'Afrique

Dimanche soir, la délégation de la Fédération ivoirienne de football et quelques joueurs en vacances à Abidjan ont eu le temps de célébrer le réveillon en famille, avant d'embarquer pour la France. Les joueurs évoluant en Angleterre seront les derniers à rejoindre le groupe. La plupart étant encore en compétition avec leur club. « La réglementation les oblige à être présents le 2 janvier. Je sais que certains clubs voudront les farder un peu, mais nous comptons sur eux », a rassuré l'entraîneur des Eléphants. Serey Dié et ses coéquipiers livreront deux matches amicaux contre la Suède et l'Ouganda, avant de débarquer à Oyem où ils attaqueront la compétition, le 16 janvier, contre les Eperviers du Togo.

De 3,5 milliards de Francs Cfa en 2015, le budget alloué aux Eléphants pour la Coupe d'Afrique des nations 2017 passe à 3,9 milliards. Soit une augmentation de 400 millions « pour tenir compte de l'évolution », a révélé le ministre François Albert Amichia. Ce budget, selon lui, prend en compte à la fois la préparation et la compétition qui débute dans moins de deux semaines au Gabon. Cet argent n'est pas encore disponible, selon le premier responsable du sport en Côte d'Ivoire, mais le sélectionneur Michel Dussuyer et sa troupe, eux, entrent au laboratoire dès ce lundi, à Paris, en France. Ils rallieront ensuite Abu Dhabi aux Emirats arabes unis pour peaufiner leur forme.

