Tunisie: Hassène Zouaghi (DTN d'escrime) - «Boubakri, un sacre olympique»

L'escrime figure parmi les sports chevaleresques pratiqués depuis la nuit des temps sous diverses formes et peut être à l'origine de plusieurs consécrations mondiales et continentales. Hassène Zouaghi, le directeur technique national de la Fédération tunisienne d'escrime, nous parle des trois escrimeurs et escrimeuses ayant marqué l'année 2016.

1) Il n'est pas donné à n'importe qui de s'adjuger une médaille aux Jeux olympiques. C'est pourtant ce qu'a fait Inès Boubakri (28 ans), notre championne qui a décroché une médaille de bronze aux Jeux olympiques de Rio. De plus, elle est classée 6e mondiale au fleuret. Sur la scène africaine, cette «lionne» possède un palmarès des plus élogieux avec 10 médailles d'or, 1 médaille d'argent et 1 médaille de bronze. Elle a, également, glané une médaille de bronze lors du championnat du monde de 2014 organisé en Russie.

Il est vrai que cette championne évolue depuis quelques années en France, mais il ne faut pas oublier qu'elle a été formée au Tunis Air Club. Ses 28 ans d'âge ne constituent nullement un handicap pour la suite de son parcours, puisque dans cette discipline, on peut rester au top jusqu'à l'âge de 35 ans, voire plus. C'est donc une sportive qui peut donner à la Tunisie sur plusieurs années encore, notamment si on lui accorde l'intérêt et l'encouragement qu'elle mérite.

2) Dans la spécialité de l'épée, une autre championne a fait bonne figure en 2016. Il s'agit de Sarra Besbès (27 ans) qui a remporté la médaille d'argent dans le grand tournoi de la coupe du monde organisé à Budapest au mois de mars dernier.

Elle a également remporté haut la main la médaille d'or en coupe du monde à Doha (Qatar), et terminé en 5e position aux Jeux olympiques de Rio. Grâce à sa régularité, à son sérieux et à ses fréquentes participations aux grands tournois internationaux, elle occupe actuellement la première place au classement mondial de l'épée.

Entre autres, elle a été 8 fois championne d'Afrique et obtenu la médaille de bronze au championnat du monde 2015 à Moscou.

3) Un autre escrimeur mérite beaucoup d'encouragements, à savoir l'Arianais Farès Ferjani (19 ans) qui n'est autre que le dauphin du champion du monde juniors. Lequel classement lui a valu une qualification aux Jeux olympiques 2016 où il a été éliminé par l'Italien, champion olympique de 2012.

C'est un jeune garçon qui a du caractère et qui est doté d'une remarquable détermination à viser le sommet partout où il passe».