Angola: Fin de mandat du pays au Conseil de Sécurité de l'ONU

New — L'Angola a achevé, samedi le 31 le décembre, les deux années de mandat comme membre non-permanent du Conseil de Sécurité des Nations Unies avec le sentiment d'avoir dépassé les expectatives lors de son élection le 16 octobre 2014.

Elu par 190 des 193 membres, le pays a débuté son mandat le 1èr janvier 2015, ayant dans son agenda la question prioritaire de la résolution et la prévention de conflits dans le monde en particulier en Afrique, région touchée par diverses crises politiques.

Au cours de son mandat, l'Angola a présidé le Groupe de travail Ad Hoc sur la prévention et la résolution de conflits en Afrique (2015-2016) et le groupe de travail informel et d'autres questions de procédure (2015), et a été Vice-président d'autres organes subsidiaires du Conseil de Sécurité.

Durant le biennal de l'Angola au Conseil de Sécurité, cet organe chargé de la paix et de la sécurité internationale a réalisé près de 500 réunions publiques et privées, et plus de 300 sessions de consultation, ayant adopté prés de 130 résolutions, et a émis plus de 40 déclarations présidentielles et 136 communiqués de presse sur plusieurs questions.

Parmi les réunions, il y a eu divers débats ouverts dont certains ont connu la participation de divers gouvernants nationaux.

Il y a lieu de rappeler que lors du lancement de sa candidature et durant la campagne électorale, l'Angola a promis d'encourager le dialogue entre les civilisations étant un facteur essentiel pour la promotion d'une culture de paix, le respect de la différence entre les peuples et la résolution et prévention de conflits.

Il a également proposé une voix régionale, forte et crédible qui contribuerait au Conseil de Sécurité, une coopération plus étroite avec les organisations régionales et sous-régionales.