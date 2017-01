Angola: Athlétisme - Un marathon de la Saint-Sylvestre dans la mesure du pays

Luanda — Le ministre angolais de la Jeunesse et des Sports, Albino da Conceição, a affirmé lundi avoir enregistré un large dévouement des athlètes, et de la part de l'organisation avant, durant et après le parcours de 10 kilomètres de course de fin d'année.

La Saint-Silvestre de Luanda a été une épreuve dans la dimension du pays, a-t-il souligné.

Dans une déclaration à la presse faite à l'issue de la 61ème édition de la course à laquelle n'ont participé que les athlètes nationaux, le titulaire de ce portefeuille, a dit que le peu de temps donné à la nouvelle direction de la fédération pour organiser l'épreuve ne s'est pas reflété à l'événement, au contraire, il y a eu un nombre acceptable de coureurs.

"Il y a eu dévouement, particulièrement de la part de l'organisation, des secteurs crées, d'où une compétition assez rapide, tenant compte des athlètes nationaux », a-t-il dit.

Sans révéler le coût financier, le gouvernent a fait savoir que l'épreuve a un budget, et tout sera fait pour améliorer de plus en plus les conditions du marathon.

Le coureur de l'Interclube Francisco Caluve a été le vainqueur de la course chez les hommes en 31 minutes et 24 secondes.

Chez les dames, Adelaide Machado (Interclube) a remporté la course en 37 minutes et 03 secondes.