Ile Maurice: Miss Été et Roi d'Été - Summayya Ramsaye et Kailash Raggoo primés

À l'issue de la finale, outre les vainqueurs, Mahima Mothoree et Wilma Wright ont été élues première et deuxième princesses, alors que les titres de premier et deuxième princes sont revenus à Bhavish Bucha et Kritisingh Ramkhalawon.

L'organisateur principal, Youdhish Bhunjun, explique que le concours a pour but «d'encadrer les jeunes, de leur donner davantage confiance en eux et de développer leur personnalité».

La finale du concours Miss Été et Roi d'Été 2016 s'est tenue en décembre à l'auditorium du Rabindranath Tagore Institute, à Ilot, Pamplemousses. Elle a vu la consécration de Summayya Ramsaye et de Kailash Raggoo.

