Ile Maurice: Souillac - Un incendie ravage leur maison le jour du Nouvel An

Ils venaient de rénover leur maison, juste à temps pour célébrer les fêtes de fin d'année. Mais un incendie a tout ravagé, le dimanche 1er janvier. Magalie et Jonathan Allet, des habitants de Souillac âgés de 30 et 36 ans, ne savent plus à quel saint se vouer.

C'est aux petites heures du matin, dimanche, que le feu s'est déclaré. Magalie et Jonathan Allet dormaient, ainsi que leur fils, âgé d'un an. C'est un de leurs proches qui a donné l'alerte. Ce dernier avait passé le réveillon de la Saint-Sylvestre au domicile du couple mais après son départ, il s'est rendu compte qu'il y avait oublié son téléphone portable et est donc retourné sur ses pas.

«C'est quand il est revenu récupérer son téléphone, qu'il a constaté que le feu s'était propagé dans la cuisine. Il a hurlé pour informer les propriétaires», confie Marjorie Figaro, une autre proche. Les pompiers de St-Aubin ont été sollicités. Selon les informations disponibles, un court-circuit serait à l'origine de l'incendie.

Les flammes ont tout détruit : vêtements, meubles, nourriture... La famille Allet lance un appel à l'aide. «Toute aide sera la bienvenue», indique un proche.