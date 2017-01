Tunisie: Les sportifs qui ont fait une forte impression en 2016: Ameur Dridi (ancien champion de lutte) : «L'exploit de Marwa Amri»

Originaire du quartier populaire d'Ettadhamen, ce garçon peut lui aussi hisser très haut le drapeau tunisien dans les plus prestigieuses compétitions internationales. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point le sport de haut niveau peut sauver des jeunes comme Kheireddine de la délinquance et des menaces de l'intolérance».

2) L'international Mohamed Saâdaoui (21 ans), un mi-lourd de 97 kg, impose le respect. Il est champion d'Afrique 2016. Tous les spécialistes s'attendent à ce que son avenir soit des plus radieux, pourvu qu'il soit bien entouré lui aussi. La fédération et la tutelle se doivent de lui accorder un traitement spécial, en compagnie des autres internationaux de marque.

Elle a eu le mérite d'être la première lutteuse arabe et africaine à mettre les pieds sur un podium olympique. C'est tout à son honneur et à celui de la Tunisie tout entière.

«Pour moi, les trois meilleurs lutteurs de l'année 2016 sont incontestablement et par ordre de mérite Maroua El Amri, Mohamed Saâdaoui et Kheireddine Tlili.

