Tunisie: Les sportifs qui ont fait une forte impression en 2016: Nasreddine Ben Khelifa (ancien DTN de Tennis de table) : «L'avenir appartient à Safa Saïdani»

Le tennis de table, un des sports les plus prisés et les plus populaires en Extrême-Orient, notamment en Chine, ne s'est pas encore confirmé en Tunisie faute de moyens et de popularité. Du coup, l'année 2016 comme les années passées, ne fut pas porteuse de titres majeurs. Cependant, quelques pongistes ont émergé du lot. Nasreddine Ben Khelifa, ex-DTN, nous en parle

«Le tennis de table vivote en Tunisie. C'est, à mon avis, le parent pauvre du sport national. Et n'eût été l'apport du Comité international olympique et de la Fédération africaine de tennis de table, cette discipline aurait littéralement disparu en Tunisie. Mais malgré les conditions difficiles, de jeunes pongistes sont parvenus à se frayer un chemin honorable à l'échelle arabe et africaine.

1)Le meilleur exemple en 2016 est Safa Saïdani (24 ans) qui, grâce à sa meilleure performance sur le plan africain, est allée faire une timide mais très courageuse représentation du tennis de table aux Jeux olympiques de Rio. Mais avant cette grande manifestation mondiale, elle a récolté la médaille d'or au niveau arabe en 2015 et la médaille d'argent en février 2016 pour le compte du tournoi africain qualificatif aux Jeux olympiques.

Elle a même été médaillée d'or lors de la compétition par équipes en compagnie de Abir Haj Salah et Fadoua Garci dans le cadre du championnat arabe joué à Hammamet au mois d'août 2016.

C'est une sportive capable d'atteindre le haut niveau si elle trouve les conditions favorables qui font malheureusement défaut puisque ce sport survit avec un budget de plus en plus limité.

2)Adam Hmam (23 ans) a remporté la médaille de bronze au tournoi africain qualificatif pour les Jeux olympiques à l'issue duquel les médaillés d'or et d'argent sont les seuls habilités à décrocher le visa. Ce garçon a, lui aussi, d'importantes potentialités mal exploitées pour les raisons qu'on vient de relater.

3)Thameur Mamia (22 ans), le médaillé d'argent par équipes au championnat d'Afrique juniors qui s'est tenu au mois d'avril 2016, Chouaïeb Lagha et Karem Ben Yahia étant ses deux coéquipiers dans cette compétition.

Ce sport qui est pratiqué dans les maisons des jeunes, plus particulièrement, est en régression.

La fédération ne compte plus que 35 clubs, alors qu'ils étaient au nombre de 60 il y a quelques années. Le tennis de table mérite un bien meilleur sort.